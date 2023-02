4 fatti di Sanremo che devi per forza conoscere

Da Grignani alla Egonu passando per il (non) fatto, ovvero le fake news del backstage

1. Gianluca Grignani. Che stile. A metà della sua "Quando ti manca il fiato", il cantautore interrompe l'esibizione. Prima il gelo - e tutti pensando al peggio - poi gestisce tutto con misura: "Scusate, è colpa mia: prima ho chiesto al fonico di abbassare troppo il volume del mio microfono" e ne approfitta, con classe, per spezzare una lancia in favore di Blanco: "Ora reagisco così, ma a vent'anni non avrei saputo farlo”. Applausi d’incoraggiamento in sala e si ripete l’esibizione. Perché, che ci si rialza sempre dalle difficoltà, Gianluca ce lo insegna da anni. Questo è rock.

2. Il monologo (prevedibile) di Paola Egonu. “Mi sono chiesta perché sono così alta, perché mi domandavano se fossi italiana, perché mi sentivo diversa”. La chiusura è (l'unica cosa) d’impatto: “Io amo l'Italia, vesto con orgoglio la maglia azzurra, che per me è la più bella del mondo. Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso". Questa è la Vita Spericolata di Paola Egonu.

3. Il non fatto. Ovvero le polemiche fantasma da backstage (e subito smentite). Una presunta bestemmia di Gianluca Grignani, che in verità non c'è stata. La seconda: una presunta lite tra Madame e Anna Oxa, che sarebbero arrivate a lanciarsi bicchieri nel backstage al suon di "Vaccinati, ragazzina"... Ma solo nella fantasia degli utenti di Twitter. A rispedire le polemiche al mittente ci ha pensato - perentorio - l'ufficio stampa Rai.

4. Tanti auguri ai Coma Cose che hanno annunciato le nozze. La coppia più bella del festival