A chi è piaciuto il monologo di Chiara Ferragni?

Per la prima volta a Sanremo, oltre a Sergio Mattarella, c'è stata anche l’imprenditrice digitale più famosa e seguita d’Italia: Chiara Ferragni che ha co-condotto la prima serata del Festival. Un debutto televisivo attesissimo il suo, che ha diviso l'opinione pubblica a causa del monologo portato in scena (una lettera alla se stessa bambina). Le critiche sono quelle di aver portato un intervento egoriferito e banale. Ma quanto (e a chi) è piaciuto l'intervento di Chiara? A parlare devono essere i dati. E a rivelarlo a Today è un'analisi condotta da IZILab, la divisione di ricerca e indagini innovative di IZI Spa, su Twitter, che è piazza virtuale di discussione e dibattito.

Ebbene, se la Costituzione personificata dal Presidente della Repubblica in platea e raccontata sul palco dall’attore e regista Roberto Benigni, ha conquistato il pubblico dentro e fuori dal teatro, la conduzione e il monologo di Ferragni hanno suscitato apprezzamento ma anche una buona dose di reazioni negative. Ci sono stati 27,610 likes, 3.651 fra retweet e commenti per un totale di 31.26 interazioni, durante il periodo considerato, ovvero il 7 febbraio, su Twitter.

Il 36,7% degli utenti ha espresso ammirazione per la lettera con cui Ferragni ha parlato di empowerment femminile e violenza di genere, l’1,5 ha espresso gioia. Dall’altra parte però, nell’analisi dell’Emofy, il 32,7% ha espresso disapprovazione, il 20,1% tristezza, il 6% ha manifestato rabbia, 1,5% paura.

Il sentiment è stato comunque - e nel complesso - positivo, con il 57%; il 43% negativo. E a discuterne di più sono stati proprio gli uomini: 56% contro il 44% delle donne. Su 27610 "like" totali, riguardanti il monitoraggio del monologo dell’influencer, e le parole correlate, i "like" specifici per Chiara Ferragni sono stati 24784 durante la serata della sua conduzione insieme ad Amadeus e Gianni Morandi. Segno che, sebbene le critiche di banalità al suo monologo, alla maggior parte delle persone che hanno seguito l’esibizione di Ferragni su Twitter il suo messaggio, per quanto banale, è arrivato ed è piaciuto.

È un Festival per giovani (uomini)

Il Festival, 73 anni quest’anno, si sta rivelando un appuntamento per giovani. Gli utenti che su Twitter seguono e commentano Sanremo sono giovani e per lo più uomini: 53%, con un 47% di donne. Seguaci e attenti al dibattito, gli utenti che seguono la kermesse appartengono alla fascia 25-34 anni per il 45,6%, 18-24 anni per il 23.8%, 35-44 anni per il 20%. Interessante notare gli interessi: gli utenti che seguono Sanremo sono particolarmente interessati alla moda (fashion 95%) e tra i suoi argomenti di discussione c’è già Chiara Ferragni, accanto a Christian Dior, Vivienne Westwood, stilista e pioniera dell’attivismo nel campo della moda, morta ad inizio 2023.