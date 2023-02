"Alba" di Ultimo: testo e significato della canzone di Ultimo a Sanremo

Ultimo partecipa a Sanremo 2023 con "Alba", il nuovo progetto discografico e il secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records, che sarà disponibile da venerdì 17 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, già attivo il preorder.

A quattro anni dalla sua ultima partecipazione in gara, il cantautore romano torna all'Ariston con un brano scritto da solo.

Il testo di Alba

Amo l’alba perché è come fosse solo mia

Mi rilassa respirare l’aria pure tua

Amo l’alba perché è come fosse una bugia

Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via

E t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti,

Se stessimo di fianco alle abitudini

E avessimo più cura di quei lividi?

Saremmo certo più distanti, ma più simili

E avremmo dentro noi perenni brividi

T’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Amo l’alba perché spesso odio la vita mia

Camminando senza meta in questa strana via

Amo l’alba perché è come una sana follia

Puoi capirla se la senti e non mandarla via

Il significato di Alba, la canzone di Ultimo

“Alba” è rinascita, è guardarsi dentro e voler ricominciare, è un nuovo inizio a cui ognuno ha il diritto di poter ambire: “Tutti abbiamo un’alba dentro, basta solo guardare”, spiega il cantante. Quella di “Alba” è una nuova luce che rappresenta simbolicamente uno squarcio nelle atmosfere ben più cupe di “Solo” (certificato triplo disco di platino), il quarto album di Ultimo, uscito a ottobre 2021. Il brano ci invita a superare i nostri limiti, a curare i lividi che ci siamo fatti dentro e fuori, a non "sederci" né ad abituarci troppo.