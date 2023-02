Sanremo, Amadeus scende le scale in diretta Instagram: i commenti esilaranti di Fiorello

Il Festival di Sanremo più social di sempre, del resto con Chiara Ferragni in squadra non poteva essere diversamente. L'imprenditrice digitale, protagonista della serata di martedì (sabato sarà di nuovo sul palco per la finale), ha aperto il profilo Instagram ufficiale di Amadeus, che finora aveva soltanto quello di coppia con la moglie Giovanna Civitillo. Un milione di follower raggiunti in meno di tre giorni.

Il conduttore fa ancora fatica a gestirlo da solo, confessando che il figlio Josè, di 14 anni, gli sta dando un grande aiuto, soprattutto con le storie. Stasera Amadeus ha stupito tutti scendendo le scale in diretta Instagram e chi stava seguendo l'inizio della terza serata del Festival dal social non ha potuto non notare i commenti di Fiorello. Ciurì - come lo chiama il direttore artistico - si è collegato immediatamente, lasciando dei messaggi esilaranti. "Testa di min***", "cugghiunaz***" (tanto per ripetere la parolaccia in dialetto siciliano", e poi una dritta per l'amico, che nelle scorse serate ha sbagliato più di qualche nome dei Big in gara: "Chiara è quella con i capelli chiari, Paola quella con i capelli Paoli". Anche se non sono sullo stesso palco, i due continuano a regalare perle di comicità.

I commenti di Fiorello alla diretta di Amadeus