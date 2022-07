Amadeus: "Condurrò Sanremo con Gianni Morandi"

A condurre Sanremo quest'anno non ci sarà solo Amadeus. Presente sul palco per tutte e cinque le sere anche Gianni Morandi, tornato in grande spolvero l'anno scorso come cantante in gara ed ora pronto a mettersi in gioco in una nuova veste. Se nella passata edizione l'artista 77enne si era piazzato in quarta posizione in classifica col brano Apri tutte le porte, oggi sarà lui ad annunciare cantanti ed ospiti. Con i due, anche Chiara Ferragni, che però sarà presente solamente nella prima e nell'ultima serata.

"Lo ho scelto perché è storia della musica e della televisione, è amatissimo da intere famiglie e generazioni. E' attualissimo", ha dichiarato Amadeus al Tg1, nell'edizione in onda stasera 11 luglio.

