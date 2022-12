Falsi green pass, Madame fuori da Sanremo 2023? Parla Amadeus

"In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C'è un'indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano". Lo ha detto Amadeus, durante la sua partecipazione oggi al programma The Flight di RTL 102.5, intervenendo come direttore artistico sulla vicenda che vede coinvolta la cantante vicentina coinvolta nell'indagine sulle false vaccinazioni anti-Covid.

Un commento, quello di Amadeus, che si attendeva dal 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, quando è arrivata la notizia di Madame indagata nell’inchiesta della procura di Vicenza sulle finte vaccinazioni anti Covid per ottenere il Green pass. A riportare il retroscena - che citava tra i coinvolti nel caso anche la tennista Camila Giorgi - è stato il Giornale di Vicenza. Risale allo scorso febbraio l'arresto, ad opera della procura, dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel, oltre al compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo: l'indagine ipotizzava a vario titolo i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato.