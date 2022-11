Sanremo 2023, Amadeus: "Quest'anno niente super ospiti italiani". L'annuncio sui Big in gara

Si scaldano i motori di Sanremo 2023. Amadeus, in qualità di direttore artistico e conduttore della kermesse in onda dal 7 all'11 febbraio, ha parlato della prossima edizione del Festival che, tra le sue caratteristiche, rientra anche quella di non contemplare la presenza di artisti italiani sul palco dell'Ariston come super ospiti a meno che non abbiano compiuto 70 anni.

"Preferisco, come è giusto, celebrare un personaggio storico della musica italiana che deve essere giustamente presentato come super ospite, tutti gli altri sarò onorato di averli in gara" ha detto Amadeus nel corso del suo intervento alla Milano Music Week. Lo showman ha inoltre spiegato che i grandi artisti della musica italiana non dovrebbero vivere l'esperienza di Sanremo come una gara, ma come una festa, un'occasione per presentare la loro canzone davanti a milioni di persone: "I super ospiti sono i cantanti che io ho in gara. È chiaro, io ho eliminato la parola super ospiti, non trovo giusto che venga un cantante ospite perché non può venire in gara. Perché oggi nessuno si ricorda di chi è arrivato sesto o settimo in gara, l'artista viene a presentare la sua musica a milioni di telespettatori, a prescindere dalla gara, è una festa".

L'intenzione, dunque, è quella di provare a portare a Sanremo più ospiti internazionali, possibilità che, a causa del Covid, è sfumata nelle precedenti edizioni.

Sanremo 2022, i Big in gara

Alle prime notizie su ospiti e super ospiti che sfileranno sul palco dell'Ariston nella prossima edizione del Festival, Amadeus ha anche aggiunto quelle sui cantanti in gara che saranno svelati domenica 4 dicembre: "Le selezioni dei Big? Siamo a buon punto. Il 30 novembre finisce il termine per presentare il brano. C’è tanta musica. Posso dire che rivelerò la lista dei Big domenica 4 dicembre al Tg1 delle 13:30" ha annunciato il conduttore. Quanto al criterio di selezione, Amadeus ha detto di aver voluto privilegiare più le canzoni che gli artisti. "Questo è il mio concetto: quello che rimane è la canzone, io devo partire dalla canzone" ha spiegato: "In passato l’interesse per le canzoni del Festival sfumava dopo poche settimane, oggi invece vengono richieste anche dopo 8, 9 mesi. Il mio lavoro si basa sulla realtà discografica, il punto di partenza devono sempre essere i brani non i nomi dei cantanti".

Prima Festival 2023, la conduttrice e inviati

Amadeus ha invece già rivelato da chi sarà composta la squadra del Prima Festival 2023: a condurre sarà Andrea Delogu e come inviati ci saranno gli Autogol (Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli) e Jody Cecchetto (attore e figlio di Claudio Cecchetto).