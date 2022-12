Amadeus commenta il rifiuto di Silvia Toffanin a Sanremo: "Il no era del 2020"

La presentazione de L'Anno che verrà, tradizionale evento televisivo in onda su Rai1 il 31 dicembre, ha dato l'occasione ad Amadeus di commentare le indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, poi rifiutata dalla diretta interessata. "Il no era del 2020 ed era riferito al mio primo Sanremo, quando aveva declinato l'invito per sue motivazioni" ha precisato il conduttore e direttore artistico della kermesse. "Io ho un rapporto fraterno con la sua manager - ha aggiunto - ma non abbiamo più toccato questo argomento ultimamente. Le porte sono aperte e valuteremo quando sarà il momento giusto. È molto brava, mi fa piacere averla e magari per l'ultimo mio Sanremo glielo chiederò nuovamente".

Il rifiuto di Silvia Toffanin a Sanremo

Le indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo 2023 nelle vesti d co-conduttrice avevano indotto fonti Mediaset a precisare che la conduttrice di Verissimo non sarebbe stata presente alla manifestazione. "È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l'offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche" si apprendeva dalla comunicazione. Ora le parole di Amadeus precisano ulteriormente che la conduttrice non sia stata più contattata dal 2020. Al momento, dunque, le co-conduttrici ufficiali della kermesse ligure restano Chiara Ferragni e Francesca Fagnani.