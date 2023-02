Sanremo 2023, i vestiti di Amadeus: i look da ricordare prima di (ri)vederlo al Festival

Quarto anno da conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per Amadeus, conclamato padrone di casa di una kermesse legata a doppio filo anche alla sua immagine. Uno stile ormai noto al pubblico quello portato sul palco dell'Ariston dal presentatore, caratterizzato da un eleganza che non disdegna ricami e cristalli come dettagli pensati per renderla davvero speciale.

Anche stavolta nelle cinque serate lo showman è affiancato da diverse co-conduttrici - Chiara Ferragni presente nella prima e nell'ultimo appuntamento; Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini - valorizzate da abiti scelti per un'occasione eccezionale. Accanto a loro il timoniere dello show è chiamato a figurare ancora, dando riprova di un'eleganza che passa anche dalle iconiche giacche quale segno distintivo della forte personalità riflessa nel look.

I vestiti di Amadeus a Sanremo 2023

Come negli anni precedenti, i vestiti che Amadeus indossa a Sanremo 2023 sono di Gai Mattiolo, stilista a cui sia lui che la moglie Giovanna Civitillo sono legati da anni da uno stretto rapporto professionale e personale. Dello stilista romano è il completo indossato dal conduttore del Festival nelle foto di rito alla vigilia del debutto (camicia Poggianti; calzature Ortigni), tanto evocativo dello stile degli anni scorsi caratterizzato da ricami di cristalli e fantasie damascate.

"Io nell'armadio ho solo giacche nere e blu, sia per motivi sportivi, sono i colori dell'Inter, sia perché sono leggermente daltonico" ha raccontato Ama parlando del suo rapporto con l'immagine e anche della sua caratteristica, su cui anche in precedenti occasioni si era soffermato: "I vestiti li faccio scegliere a mia moglie perché sono anche un po’ daltonico, infatti vesto sempre di nero e di blu", aveva confidato: "Devo vedere i colori decisi: il giallo deciso lo vedo, i colori pastello mi incasinano un po’".