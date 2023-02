Sanremo 2023, Anna Oxa la reazione furiosa alla classifica: "Analfabeti funzionali"

È stata Anna Oxa ad aprire le danze della 73esima edizione del Festival di Sanremo e la curiosità intorno alla sua esibizione, ma anche sulla sua persona, in questi giorni non ha fatto altro che crescere. Prima la decisione di non rilasciare interviste, poi la sua assenza dal red carpet (assenza che poi Amadeus ha spiegato in conferenza stampa affermando che l'artista non stava bene e che probabilmente aveva preferito evitare il freddo).

Purtroppo però la sua canzone non è stata capita e non è piaciuta ai giornalisti che compongono la sala stampa e sono proprio loro nelle prime due puntate a decretare la classifica. Anna è risultata essere ultima in classifica e questo ha fatto arrabbiare e non poco la cantante di Un'emozione da poco che ha deciso di esprimere tutta la sua rabbia tramite i suoi profili social.

Prima ha condiviso un messaggio indirizzato ai suoi fan e a tutti quelli che hanno apprezzato la sua esibizione: "La società Oxarte e Anna Oxa ringraziano il pubblico. Il vostro affetto è molto forte... Non riusciremo a rispondere a tutti. Però vi abbracciamo e vi diamo appuntamento a giorno 9". Già però in questo primo testo è ben evidente il risentimento verso la stampa: "È bello sentire che non vi aspettavate altro dalla Stampa... Perché si, è avuta ennesima conferma... Evidentemente non rappresentano nemmeno voi. A giovedì!". Con questa frase ha voluto sottolineare che i giornalisti non siano allineati con il paese.

Ma questa mattina Anna Oxa e la società Oxarte hanno pubblicato un altro comunicato, questa volta tutto indirizzato ai giurati rei di non aver compreso il significato del testo poiché "l'analfabetismo funzionale" è dilagante in Italia.

"La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano "Sali (Canto dell’anima)". Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano", si legge su Facebook. E poi ecco che arriva il consiglio: "Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l'attenzione".