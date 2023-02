Anna Oxa sta male: la verità sull'assenza al red carpet, parla Amadeus

Unica assente nel red carpet inaugurale di ieri sera di Sanremo 2023 è stata Anna Oxa, tra gli artisti più attesi di questa edizione della kermesse ma altrettanto sui generis come personalità (ha rifiutato di rilasciare interviste prima della performance, a differenza di tutti gli altri artisti). Una peculiarità confermata appunto nella serata di ieri ma che questa volta non nasconderebbe un capriccio quanto invece un problema di salute. Ad assicurarlo è Amadeus: "So che ha avuto la febbre e che si sta curando con antibiotici. Credo avesse timore di esporsi al freddo".

Ricordiamo che, nell'ordine di esibizione, la performance di Oxa dovrebbe aprire la serata di oggi.

Aperto il contenzioso con la Rai

Sempre in conferenza stampa è stato inoltre ricordato il fatto che tra Oxa e Rai è ancora in corso una questione legale. Un contenzioso non ancora risolto. Eppure questo non ha né avrà ripercussioni sul suo percorso a Sanremo, assicura il direttore di Rai Uno Stefano Coletta: "La maglia rotta che poi si è tradotta in un percorso processuale nasce da Ballando con le stelle (dove partecipò come concorrente, ndr). È un giudizio pendente che sta facendo il suo corso. Riguardo a Sanremo, Oxa è una artista chiamata ad interpretare il suo testo. La pregressa frattura non esclude la sua partecipazione: verso di lei c'è piena accoglienza e rispetto".