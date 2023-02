La vita privata di Anna Oxa oggi: dall'età agli ex mariti ai figli

La vita privata di Anna Oxa, ad oggi e nel passato. Dopo tanti anni di assenza dalle scene infatti la cantante è tra i 28 Big in gara a Sanremo 2023 con il brano "Sali, canto nell'anima". Nata il 28 aprile 1961 a Bari ma di origine albanese, nel percorso privato della cantante ci sono tre matrimoni e una lunga relazione con Gianni Belleno, batterista dei New Trolls da cui sono nati i suoi due figli.

Il primo matrimonio con Franco Ciani, morto nel 2020

Anna Oxa aveva 19 anni quando si sposò per la prima volta con Franco Ciani, compositore e produttore di tre anni più grande. Per lei il musicista scrisse i successi Tutti i brividi del mondo, Quando nasce un amore e Ti lascerò, brano che, in coppia con Fausto Leali, le valse la vittoria del Festival di Sanremo nel 1989. Ciani è morto nel 2020: trovato senza vita in un albergo di Fidenza, dove alloggiava, si parlò di suicidio. "Faccio fatica a credere a questo gesto" fu il commento di Anna Oxa informata della notizia.

Gli ex mariti, la relazione con Gianni Belleno, i figli

Il secondo matrimonio di Anna Oxa è stato celebrato nel 1999 con l'imprenditore di origini albanesi Behgjet Pacolli, ed è finito nel 2002. Poi con Marco Sansonetti, sua guardia del corpo di 22 anni più giovane, si è sposata nel 2008. Niente nozze, ma una lunga relazione, con Gianni Belleno, musicista dei New Trolls da cui ha avuto i suoi due figli, Francesca e Qazim.

La causa con la Rai

Attualmente Anna Oxa è in causa con la Rai e la società di produzioni televisive Ballandi. I contrasti con la Rai erano iniziati già nel 2006 con la sua partecipazione al Festival di Sanremo e proseguiti nel tempo, con il programma Ballando con le stelle durante il quale ebbe un infortunio. Il dettaglio è stato ricordato anche in occasione della prima conferenza stampa di questo Sanremo, con il direttore di Rai Uno Stefano Coletta che ha assicurato che la questione legale non avrà ripercussioni sulla gara: "È un giudizio pendente che sta facendo il suo corso. Oxa è una artista chiamata ad interpretare il suo testo".

Facebook

Anna Oxa è presente sui social con la pagina Facebook Anna Oxa - Oxarte. Ed è praticamente solo attraverso questo canale che comunica con i suoi fan, dal momento che è piuttosto reticente a concedere interviste.