GF Vip, anticipazioni stasera: il triangolo amoroso infiamma la casa; Luca e Ivana in crisi

Stasera, lunedì 13 febbraio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Tanti gli argomenti che si affronteranno nella trentatreesima puntata, a partire dal triangolo amoroso: Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Discussioni e gelosie la fanno dal padrone e Daniele sembra urtare la sensibilità dell’una o dell’altra qualsiasi cosa faccia o dica. Riusciranno a trovare un equilibrio?

A proposito di relazioni e di ospiti graditi (o sgraditi, dipende dai punti di vista) nel loft di Cinecittà, Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno attraversando un periodo di crisi, dopo una grande intesa iniziale (che nelle ultime ore pare rientrata). A mettere in discussione il loro rapporto la gelosia scatenata da un bacio tra Ivana e Andrea Maestrelli. E proprio per Andrea Maestrelli e per Sarah Altobello ci sarà una bella sorpresa.

Ad attendere invece Attilio Romita c’è un confronto con la “temutissima” mamma di Edoardo Tavassi. Come andrà? Infine, il verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa tra Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli?