Ariete a Sanremo con Mare di guai: "Scritta di getto dopo aver rotto con la mia ragazza"

Che Mare di guai sia una canzone scritta da una donna per un'altra donna non dovrebbe fare più notizia. È questo l'obiettivo di Ariete, 20 anni, cantautrice romana ed icona generazionale dei diritti civili, che ha composto il brano "di getto, in dieci minuti", quando aveva appena rotto con l'ex fidanzata, l'attrice Jenny De Nucci. "Parlo di amore e speranza, di una quotidianità che appartiene a tutti alla fine di una relazione", spiega l'artista a ventiquattro ore dal debutto a Sanremo. La casa all'improvviso silenziosa, la "torre di piatti che aspetta in cucina". Immagini del quotidiano che accomunano la sua cifra, malinconica e pragmatica al tempo stesso, a quella di Calcutta, che non a caso è co-autore. E che gli è stato introdotto da Dardust, produttore nonché secondo nome di punta ad affiancarla.

Proprio grazie al festival Ariete, voce di quella Generazione Z di cui ha cantato insicurezze e sogni (il primo album in studio Specchio è già certificato d'oro ed è stato tra i finalisti del Premio Tenco), si presenta ad un pubblico più ampio, quello generalista. E definisce il successo del suo "Bedroom pop" - ovvero quel "Pop da camera" che permette ai giovani artisti di farsi conoscere grazie al potere delle piattaforme, degli algoritmi e della Rete - "un petardo che le è esploso in mano". Ci sono intorno "squali" in mezzo ai quali sta imparando a nuotare, ci sono "critiche che sanno essere pesanti" sebbene il pubblico non se ne renda conto, ma c'è anche in lei un'umiltà di fondo che la tiene ancorata al reale, a ciò che conta: "La mia famiglia me ne ha trasmessa così tanta che non penso potrò perderla mai". Sarà per questo che è con uno stato d'animo "incredibilmente Zen" che sta affrontando il palco dell'Ariston.

(Riprese e montaggio Alberto Pezzella)