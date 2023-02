Ascolti tv, la finale di Sanremo è un successo: in netto calo C'è posta per te di Maria De Filippi

Un successo dopo l'altro in termini di spettatori, share e anche di contenuti che sono stati condivisi, quasi in diretta, sui social. Il Sanremo di Amadeus si è confermato ancora una volta uno dei più visti nella storia sanremese. A differenza degli anni passati quest'anno Mediaset aveva deciso di sfidare il gigante Rai e la domanda che tutti si pongono è se anche il prossimo anno lavorerà su questa linea. I prodotti di punta del Biscione hanno subito un netto calo: prima il Grande Fratello Vip, poi Le Iene e infine anche la regina Maria De Filippi ha subito "l'effetto Sanremo".

Ieri sera oltre alla finalissima del Festival, su Rai 1, è andato in onda C'è posta per te: show che ogni settimana supera ampiamente i 4 milioni di spettatori. Ieri sera però si è fermato a 2.652.000 telespettatori, un risultato non deludente, ma ovviamente non in linea con i risultati consueti.

I dati Auditel dell'ultima puntata di Sanremo 2023

Rai1: la finale di Sanremo, che ha decretato Marco Mengoni come vincitore, in onda dalle 21:25 alle 2:49, ha conquistato 12.256.000 spettatori pari al 66% di share. La finalissima è stata preceduta da Sanremo Start, dalle 20:42 alle 21:19, che ha totalizzato 13.389.000 spettatori e il 57.73%. La prima parte, dalle 21:25 alle 23:54, è vista da 14.423.000 spettatori con il 62.7%, mentre la seconda parte, dalle 23:58 alle 1:59, è seguita da 9.490.000 spettatori con il 73.65%. Con le rilevazioni in vigore da maggio 2022 (con il cosiddetto share K), la serata finale dell'anno scorso avrebbe raggiunto il 68% di share anziché il 64.9% (13.380.000 spettatori). Rispetto allo scorso anno, il Festival registra un -2% in valori percentuali e un -1.124.000 in valori assoluti (la finale del 2022 terminò alle 1:48. Quest’anno ha proseguito oltre le 2).

Canale 5: C'è posta per te ha ottenuto 2.652.000 spettatori con uno share del 12.34%

Italia 1: Spie sotto copertura ha ottenuto 461.000 spettatori (1.92%).

Rai 2: F.B.I. International 465.000 spettatori (1.92%) e 477.000 spettatori (1.95%) nel secondo episodio.

Rai 3: L’amore bugiardo – Gone Girl 375.000 spettatori con l’1.58%.

Rete 4: Lo chiamavano Bulldozer ha ottenuto 497.000 spettatori (2.13%)

La7: Tut – Il destino di un faraone 188.000 spettatori con l’1%

Tv8: 4 Ristoranti è stato visto da 159.000 spettatori (0.7%)