Ascolti Sanremo, anche la seconda serata è un successo

I Black Eyed Peas, il trio formato da Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano, poi Drusilla Foer con Pegah Moshir Pour per parlare dei diritti delle donne iraniane e ancora Angelo Duro e il suo monologo. La seconda puntata del Festival è stata ricca di ospiti, anche se i colpi di scena sono stati molti meno (nessun abito-nudità e nessuna distruzione di scenografie), ma l'interesse nell'ascoltare le altre 14 canzoni in gara non è mancato. E così, se anche sulle altre reti l'offerta non mancava, Sanremo si conferma il re indiscusso di questa seconda settimana di febbraio.

I dati auditel della seconda serata di Sanremo 2023

La seconda serata della 73esima edizione Festival di Sanremo si conferma un successo. Amadeus è riuscito ad ottenere un risultato importante: il 62.3% di share con ben 10.545.000 spettatori per una fascia oraria dalle 21:18 alle 1:40. L’anteprima Sanremo Start, dalle 20:43 alle 21:12, è stata seguita da 12.278.000 spettatori e con il 48.97%. Nel dettaglio: la prima parte, dalle 21:18 alle 23:37, è stata vista da 14.087.000 spettatori con il 61.07%, mentre la seconda parte, dalle 23:40 alle 1:40, è seguita da 6.281.000 spettatori con il 65.72%.

Ascolti tv della prima serata

Su Canale5 Compromessi sposi ha incollato davanti al video 987.000 spettatori per uno share del 4.6%. Rai2 con American Assassin è stata vista da 382.000 spettatori (1.61%). Italia1 e Giustizia privata hanno raccolto 981.000 spettatori (4.16%). Rai3 con Chi l’ha Visto? ha superato la soglia del milione di spettatori e ha raggiunto per la precisione 1.209.000 persone con il 5.62%.

Rete4 con Controcorrente – Prima Serata ha totalizzato 438.000 spettatori (2.31%). Atlantide su La7 raggiunge 405.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 Name that Tune – Indovina la Canzone segna 102.000 spettatori (0.4%).