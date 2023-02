Ascolti tv, il Grande Fratello contro Sanremo: la lotta impari tra Signorini e Amadeus

Un giorno atteso soprattutto da Mediaset: ieri sera durante la terza puntata del Festival di Sanremo è andata in onda una nuova diretta in collegamento con la casa più spiata d'Italia. Alfonso Signorini ha parlato delle dinamiche che continuano a essere molto frizzanti tra i vipponi, mentre Amadeus ha presentato le 28 canzoni in gara tutte insieme.

Uno scontro epico, se così possiamo dire, il cui risultato è scontato, ma è interessante notare che il Gf Vip - nonostante il Festival - sia stato seguito da 1.790.000 spettatori un crollo evidente rispetto ai 2.780.000 spettatori (20,6%) di questo lunedì.

Ascolti tv della prima serata del 9 febbraio 2023

Rai 1: Sanremo ha conquistato 9.240.000 spettatori pari al 57.6% di share, la terza serata nel 2022 aveva ottenuto 9.360.000 spettatori, preceduto dall’anteprima Sanremo Start, dalle 20:44 alle 21:19, a 12.287.000 spettatori e il 49.22%. Nello specifico la prima parte, dalle 21:25 alle 23:31, è stata vista da 13.341.000 spettatori con il 57.2%, mentre la seconda parte, dalle 23:34 alle 1:59, è stata seguita da 5.584.000 spettatori con il 58.37%.

Rispetto allo scorso anno, Sanremo ha registrato un +0.6% in valori percentuali e un -120.000 in valori assoluti, terminando circa un quarto d’ora dopo.

Canale 5: Grande Fratello Vip, 1.790.000 spettatori con uno share del 10.88%.

Rai 2: Broken City, 404.000 spettatori (1.68%)

Rai 3: Red Land – Rosso Istria, 327.000 spettatori con l’1.47%

Rete 4: Dritto e rovescio, 664.000 spettatori (3.54%)

Italia 1: Harry Potter e l’ordine della fenice, 801.000 spettatori (3.63%)

La7: Piazzapulita, 627.000 spettatori ovvero il 2.85%.