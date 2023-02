Ascolti tv, Sanremo contro Le Iene: Amadeus vola e Mediaset soffre

La quarta serata di Sanremo, ovvero quella dei duetti, è una delle più attese del Festival della canzone. Ogni anno la curiosità sale alle stelle e in molti non aspettano altro che sentire come gli artisti cantano le canzoni scelte, che spesso sono delle vere e proprie pietre miliari della musica italiana.

Marco Mengoni è ancora in prima posizione della classifica provvisoria, al secondo posto Ultimo con Eros Ramazzotti, che si è anche dimenticato il testo di una sua canzone (gag o realtà?), poi Lazza, Mr Rain e Giorgia (che ha duettato con Elisa).

La lotta ieri sera, a differenza del giovedì in cui si sono 'scontrati' Sanremo e il Grande Fratello Vip, è stata tra Le Iene e il programma di Amadeus, ma possiamo dirlo non c'è stata gara: la prima parte dello show è stata vista da oltre 15milioni di spettatori.

Dati Auditel del 10 febbraio 2023

Rai 1: Festival di Sanremo 2023 in onda dalle 21:25 alle 1:59, ha conquistato 11.121.000 spettatori pari al 66.5% di share. Sanremo Start, dalle 20:42 alle 21:19, ha totalizzato 12.334.000 spettatori ovvero il 51.1%. In particolare la prima parte della serata, dalle 21:25 alle 23:41, è stata vista da 15.046.000 spettatori con il 65.2%, la seconda parte, dalle 23:4 alle 1:59, è seguita da 7.041.000 spettatori con il 69.7%.

Rispetto allo scorso anno, il Festival registra un +2.8% in valori percentuali e un -257.000 in valori assoluti, terminando circa venti minuti dopo (la quarta serata del 2022 chiuse alle 1.41). Nel 2022 a guardare la quarta serata erano stati 11.378.000 spettatori, ma nella prima parte, che quest'anno ha superato i 15milioni di persone connesse, furono 14.731.000.

Canale 5: La casa di famiglia 829.000 spettatori con uno share del 3.6%-

Italia 1: Le Iene ha totalizzato 732.000 spettatori e il 4%.

Rai 2; Widows – Eredità criminale 282.000 spettatori (1.2%).

Rai 3: Io Ricordo, la terra dei nostri Padri è stato visto da 87.000 spettatori con l’1.6%.

Rete 4: Quarto grado ha raccolto 737.000 spettatori (3.7%).

La7: Propaganda Live è stato seguito da 295.000 spettatori pari all’1.5%.

Tv8: Cucine da Incubo ha raggiunto 159.000 spettatori (0.7%).