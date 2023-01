Vedere Sanremo in platea costa 1.290 euro: tutte le informazioni sui biglietti

Come da tradizione, a poco meno di un mese dal Festival di Sanremo, la Rai ha comunicato prezzi e modalità per aggiudicarsi i biglietti da privati cittadini. In questa edizione 2023, in onda da martedì 7 a sabato 11, assistere alle cinque serate seduti nella platea del Teatro Ariston costerà 1.290 euro. Seduti in galleria, invece, costerà un po' meno della metà, 672 euro.

Lunedì 16 gennaio 2023, dalle ore 9 alle ore 14, saranno aperte le richieste di prenotazione per gli abbonamenti a pagamento di platea e galleria e dei biglietti singoli a titolo gratuito esclusivamente per i disabili motori. La richiesta di prenotazione degli abbonamenti privati (per un massimo di 2 a richiedente) si potrà effettuare soltanto online.

Sanremo 2023, i primi tre super ospiti

I motori per la nuova edizione del Festival sono già in movimento. Tra le ultime novità annunciate da Amadeus quella riguardante i primi tre super ospiti. Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, quest'ultimo presente al Festival per tutte e cinque le serate come co-conduttore, si esibiranno insieme durante la seconda serata, mercoledì 8 febbraio: "Un grande regalo per il pubblico di Sanremo - ha detto Amadeus - Li avremo tutti e tre insieme quella sera. Mai accaduto prima. Ognuno di loro è un grande ospite ma tutti e tre insieme è un grande evento". Resta ancora con un punto interrogativo il parterre delle co-conduttrici, fermo, fino ad ora, a Francesca Fagnani e Chiara Ferragni.