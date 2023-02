Blanco, parla la fiorista di Sanremo: "I calci ai fiori erano previsti, il finale doveva essere più soft"

Blanco, Blanco e ancora Blanco: i calci furiosi dati ai fiori sul palco dell'Ariston restano nelle cronache della giornata successiva all'eclatante esibizione. Il cantante si è scusato con tutti, Amadeus ha parlato di una telefonata intercorsa tra i due, ma l'origine della performance destinata a restare nella storia del Festival continua a essere indagata nei dettagli. A darne di ulteriori è stata Jessica Tua, la flower stylist che ieri ha allestito il palco proprio per l'uscita di Blanco. A Un Giorno da Pecora, su Radio1, a donna ha spiegato che l'idea era quella di riprendere il video del brano da cantare che finisce proprio con lui che tira un calcio ai fiori. La situazione, però, è degerata nel fuoriprogramma visto da milioni di telespettatori.

"Dell'allestimento dell'Isola delle Rose per il pezzo di Blanco a Sanremo me ne sono occupata io. Avevamo fatto una prova con un mix di rose finte e vere, l'allestimento doveva ricordare l'aiuola presente nel video della sua canzone", ha raccontato Tua parlando di circa 300 rose per l'allestimento. "Questa cosa qui era preventivata, nel video infatti se la prende un po' con le rose, nelle prove era una parte integrante", ha aggiunto. Quindi era previsto? "Era tutto previsto, ma non la parte finale, doveva essere più soft la cosa, poi è degenerata, non riesco a capire per quale motivo".

La flower designer ha poi aggiunto che costi hanno le rose in questo periodo: una cifra che va dai 6, 8 euro fino a 10. Dunque se quelle sul palco erano circa 300, si parla di un valore massimo di 3mila euro.

(Sotto il video del brano di Blanco)