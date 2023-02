Blanco, arriva la prima denuncia, il Codacons chiede un risarcimento danni

Il Codacons denuncia Blanco. Il ventenne bresciano, dopo aver distrutto a calci la scenografia di Sanremo durante la sua esibizione del brano L'isola delle rose, e nonostante le scuse all'Ariston e ad Amadeus, dovrà rispondere di reato di danneggiamento. A dirlo è il Codacons che, dopo quanto accaduto nella prima puntata di Sanremo 2023, ha deciso di depositare un esposto alla Procura della Repubblica di Imperia e alla Corte dei Conti.

"Al di là della volgarità del gesto e della sua inopportunità, l’aver distrutto la scenografia del Festival potrebbe realizzare veri e propri reati - spiega il Codacons - L’art. 635 del codice penale stabilisce infatti che “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Oltre all’aspetto penale, la distruzione operata ieri da Blanco ha prodotto un evidente danno economico ai cittadini: la scenografia dell’Ariston è infatti pagata dagli utenti italiani che finanziano la Rai attraverso il canone, e il danneggiamento a vasi e fiori ha determinato uno spreco di soldi pubblici che ora l’artista dovrà risarcire.

Per tali motivi il Codacons chiede oggi alla Procura di Imperia di aprire una indagine su Blanco alla luce del possibile reato di “danneggiamento”, e alla Corte dei Conti di avviare le dovute azioni sul piano contabile finalizzate ad ottenere dall’artista il ristoro dei danni erariali.