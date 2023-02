Tutti contro Blanco, il virologo Bassetti: "Esame tossicologico e scuse agli italiani"

Il gesto di distruggere i fiori e la scenografia del palco dell'Ariston è uno degli argomenti più discussi all'indomani della prima serata di Sanremo. Blanco resta tristemente al centro della cronaca di queste ore, destinatario di un'ironia pungente come quella di Fiorello, ma anche delle durissime accuse di tutti coloro che non proprio non giustificano un simile comportamento, men che meno per dichiarati problemi tecnici.

Tra i tanti che subito hanno condannato il cantante sui social c'è stato anche Matteo Bossetti che sui social ha tuonato contro Blanco e chiesto che venisse sottoposto a un esame tossicologico: "Che schifo lo spettacolo di Blanco stanotte al Festival di Sanremo. Mi auguro che chi lo ha fatto salire su quel palco chieda scusa a tutti gli italiani, dopo avergli fatto fare un esame tossicologico. Ottimo spot: antimodello per i giovani" è stato il tweet del direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

Ugualmente indignati anche i colleghi del cantante, come Leo Gassmann: "Ho visto quello che è successo con Blanco e sicuramente è stata un'azione sbagliata" ha detto l'artista in gara al Festival. "Riccardo (Fabbriconi, vero nome del cantante, ndr) lo conosco bene e non è solito fare queste cose. Spero che trovi il modo di chiedere scusa e rimediare. Siamo ragazzi, delle volte facciamo degli errori. Ma sicuramente non è stata una bella cosa". Durissimo Valerio Scanu, vincitore di Sanremo 2010: "Se gli in-ear non funzionano, li togli e continui a cantare, se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti" ha scritto sui social dove anche Frankie hi-nrg, rapper e produttore musicale di lungo corso, ha detto la sua sull'accaduto: "Il problema tecnico dell'audio in cuffia va gestito diversamente, magari provando a cantare. Per rispetto del pubblico".

Toti: "Venga a visitare le serre per vedere il lavoro dei professionisti del settore"

Tante le reazioni indignate del giorno dopo, anche se qualcuno sostiene si trattasse di una scena preparata, considerando che anche nel video ufficiale della canzone Blanco distrugge una composizione fatta di rose. Il presidente della Regione Giovanni commenta sui social rivolgendosi direttamente al cantante: "Nessuno tocchi i fiori di Sanremo! Caro Blanco, dietro alla scenografia di fiori che ieri sera hai distrutto con leggerezza ci sono la storia di una città intera e l'intenso lavoro dei nostri floricoltori. Per questo ti voglio invitare personalmente a visitare le nostre serre per vedere con i tuoi occhi lo straordinario impegno e l’eccellenza dei professionisti che portano avanti una tradizione che è diventata patrimonio internazionale e fa parte del Dna della Liguria e di Sanremo, proprio come il Festival. È il migliore esempio che puoi dare a tutti i ragazzi che ti seguono e amano la tua musica. Alla tua età a volte si fanno degli sbagli ma si può sempre recuperare e anche dagli errori, può nascere un fiore".

