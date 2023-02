Sanremo, Blanco distrugge la scenografia durante l'esibizione: fischi all'Ariston

Caos totale all'Ariston durante l'esibizione di Blanco. Il vincitore della scorsa edizione del Festival è tornato sul palco dopo mezzanotte per cantare il suo ultimo singolo, "L'Isola delle rose". Circondato da rose, Blanco ha smesso di cantare a metà brano per problemi tecnici ma invece di interrompere la musica per farlo presente, è andato avanti dando in escandescenze e distruggendo la scenografia.

Il cantautore ha preso a calci i fiori e lanciato pezzi sul palco, fischiato dal pubblico appena finita la musica. "Mi dispiace, non sentivo la voce in cuffia" ha spiegato ad Amadeus, che ha provato in tutti i modi a calmare gli animi del pubblico in teatro. "Giustamente possono essere arrabbiati e capisco che può non essere bello quello che hanno visto. Perché hai spaccato i vasi e i fiori?" ha chiesto il conduttore, che poi gli ha offerto la possibilità di tornare a fine puntata per riesibirsi. La risposta di Blanco ha fatto infuriare ancora di più la platea: "Li dovevo spaccare comunque. Non andava la voce, allora ho detto 'mi diverto comunque'. La musica è la musica, bisogna divertirsi. La cosa bella della musica è che non bisogna seguire sempre lo stesso schema. In questo caso non si sentiva la voce e ho cercato comunque di divertirmi".

Ammirevole Amadeus nel gestire la situazione, qualche minuto dopo ha sdrammatizzato: "Era dai tempi di Bugo e Morgan che non vedevo una cosa del genere". Esilarante Gianni Morandi, arrivato poco dopo sul palco con la scopa per pulire.