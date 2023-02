Tutti pazzi per Bruno: chi è il sexy vocalist-traduttore di Sanremo

Bruno Corazza. Questo è il nome del vocalist che ha conquistato la scena durante la presenza dei Black Eyed Peas sul palco di Sanremo. I superospiti hanno avuto un traduttore particolare: Amadeus ha infatti chiamato Corazza annunciandolo come "un bravissimo vocalist e anche un bel ragazzo" che ha chiesto a Will.i.am cosa pensi dell'Italia.

Corazza senza alcun, visibile, imbarazzo si è rivolto alle star in un perfetto inglese e questo in parte ha sconvolto molti telespettatori che non si aspettavano una pronuncia così precisa. Bruno ha domandato e tradotto in simultanea le risposte e alla fine gli stessi Black Eyes Peas hanno dato il via a un coro pronunciando "Bruno, Bruno" a ripetizione. Dimostrazione che abbiamo il nuovo, inaspettato, protagonista di questo 73esimo Festival.

Bruno Corazza e il lavoro in Rai

Dai suoi profili social scopriamo che ha 41 anni e che questo per lui è il secondo Festival, il primo fu l'anno scorso, e l'emozione fu moltissima anche se non c'erano spettatori in sala. Non lavora solo per Sanremo in Rai, ma anche per il Cantante Mascherato e Ballando con le stelle. Tra i suoi segni distintivi, come in molti stanno già sottolineando, è la somiglianza con Marco Mengoni.

Sul suo profilo Instagram Corazza, che già sapeva che avrebbe interpretato il ruolo di traduttore, aveva condiviso una foto con scritto "Channeling my inner Olga" ovvero "sintonizzandomi con la Olga che è in me".