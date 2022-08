Sanremo 2023: i primi nomi degli artisti in gara, ci sarà anche Fedez (ma con un ruolo speciale)

Manca sempre meno al Festival di Sanremo e dopo lo straordinario successo dell'edizione 2021, tutti si chiedono quali saranno gli assi nella manica di Amadeus (che già annunciato la co-conduzione di Chiara Ferragni)

Da maggio Amadeus ha iniziato ad ascoltare i brani per il Festival. Chi ha pubblicato i primi nomi dei big in gara: Annalisa, Tananai, Rocco Hunt e anche Al Bano. Ma non solo anche Fedez sarà presente al festival, ma non in gara. Il rapper infatti sarà sul palco dell'Arison forse come special gust? Ciò che è certo è che quasi sicuramente vedremo marito e moglie, ovvero Fedez e Chiara, insieme visto che Ferragni sarà una delle co-conduttrici di Sanremo.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023 e la polemica del cachet

La notizia della co-conduzione di Chiara Ferragni ha scatenato una grande discussione: tra chi era entusiasta e chi ha avuto da ridire sul cachet di 100mila euro che le verrebbe pagato per le due serate (quindi 50mila a sera). La notizia era stata data da Diva e Donna, nessuna conferma ma la possibilità di tale cifra scatenò gli haters dell'imprenditrice digitale, tanto che Francesco Facchinetti si sentì in dovere di intervenire e mettere a tacere le polemiche.

"Ci sono stati degli ospiti che al Festival di Sanremo hanno preso anche 500 o 600mila euro per una serata. Ci sono stati direttori artistici, presentatori che hanno preso più di un milione di euro" ha detto Facchinetti in un video: "Poi ricordatevi che il prezzo che una persona prende è direttamente proporzionale a quanti soldi fa guadagnare al festival. Quindi se Sanremo mette sul palco Chiara Ferragni, vuol dire che Sanremo guadagna grazie a Chiara Ferragni, gli sponsor, eccetera, almeno 30 volte tanto".