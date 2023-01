Abbiamo ascoltato le canzoni di Sanremo: promossi e bocciati

Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023

Al centro dello studio M2 di via Mecenate, a Milano, c'è Amadeus in consolle accanto a dj Massimo Alberti per far ascoltare in anteprima alla stampa le canzoni in gara a Sanremo 2023. In collegamento dal Teatro delle Vittorie, a Roma, altri giornalisti tra cui noi di Today. Vietato registrare e fare foto ai testi. Due ore e mezza di puro ascolto. Il primo, quello che può non bastare oppure tradire, altre volte invece non fallire.

Sono 28 i brani scelti su 500. Nessun messaggio sociale né gridi di protesta - nonostante il periodo storico poteva facilmente spianare la strada - ma canzoni. Intimiste, introspettive, soprattutto d'amore (in ogni sua sfaccettatura). Tra i generi è il pop a dilagare, presente - anche se in netta minoranza - la quota rock, il rap è di quelli più moderni e sperimentali che strizzano l'occhio a sonorità internazionali, non manca qualche brano dance. Su carta era il cast più trasversale di sempre, dopo aver ascoltato i pezzi possiamo confermarlo. Un paio quelli che svettano - Mengoni e Giorgia - ma attenzione anche a Colapesce Dimartino, Rosa Chemical e Articolo 31. Ariete e Lazza due belle sorprese, un più maturo Tananai punta alla parte alta della classifica. Un bel ritorno dei Modà, debole quello di Elodie.

Promossi e bocciati

Gianluca Grignani, promosso.

Il bad boy del rock italiano torna in gara al Festival dopo 8 anni con una canzone da bravo ragazzo dedicata al papà. "Quando ti manca il fiato" è una ballata intima in cui fa i conti con un passato familiare non sempre facile ma che oggi ha il coraggio di guardare in faccia e accettare. Nel testo parla di amore e perdono con la consapevolezza di chi ormai è cresciuto. Un pezzo adulto che però non tradisce la natura musicale del Gringo, più maturo ma sempre inevitabilmente rock.

Colapesce Dimartino, promossi.

"Splash" è un tuffo nel podio, o comunque nei dintorni. Un brano - dalle sonorità anni '70/80 che ricordano un po' gli Stadio dei tempi d'oro - con cui mostrano una loro versione finora ancora inedita, meno dance. Il pezzo parte lento, poi cresce ma senza mai eccedere. Il testo è intenso e ricercato. Un piccolo gioiello.

Articolo 31, promossi.

Nessun revival "Tranqi funky", dimenticate il duo di "Domani smetto". "Un bel viaggio" è un brano intimo che profuma di vita. Una melodia leggera per ripercorrere tutti questi anni, da una gioventù con "vestiti larghi amici stretti" fino ad oggi, passando per la lite con Fedez: "Così che dopo abbiamo scritto il manuale su come trasformare un socio in un rivale". In questa canzone c'è il J-Ax più vero e maturo con la spalla del vecchio e caro Dj Jad. Non sono più "quegli" Articolo 31 ma il pezzo è bello e funziona.

gIANMARIA, promosso.

Da X Factor a Sanremo per piazzare un'altra hit radiofonica. "Mostro" ha un sound potente che colpisce fin dal primo ascolto e il testo non è da meno. Perfetto per la quota teen e non solo.

Anna Oxa, promossa.

"Sali" è un brano che esalta tutta la sua straordinaria vocalità, anche se non è dei suoi migliori, tantomeno di quelli di una volta. Un canzone sull'umanità "andata a fondo", piena di "cuori puri mangiati dall'avidità". Sonorità importante come il testo, che ha però bisogno di un ascolto attento per essere compreso (e interpretato). Un pezzo alto che le permette grandi virtuosismi, ma destinato tuttalpiù alla metà classifica.

Mr Rain, rimandato.

Una canzone d'amore, capace di trasformarci in "Supereroi", "due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole". Più pop che rap - appena accennato - è un pezzo senza infamia e senza lode, nel sound come nel testo. Da riascoltare.

Rosa Chemical, promosso.

"Made in Italy" è una bomba. Il futuro tormentone di questo Festival e dei mesi a seguire. Bellezza e contraddizioni del nostro Paese in una canzone dance che fa divertire, dal sesso all'amore, "la storia", "la festa", la voglia di "una vita come Vasco" e di "stringere la mano a Celentano". Una bella novità che canta la tradizione (e a tratti se ne prende gioco).

Giorgia, promossa.

"Parole dette male" è un crescere di voce e melodia. La canzone parla di una storia d'amore finita e dei ricordi che lascia, come "le ultime parole, quelle dette male, maledette". Senza dubbio tra i brani più belli in gara, ma non il capolavoro che ci si aspettava. Di "Come saprei" ce n'è una.

Lda, bocciato.

"Se poi domani" è una canzone d'amore monocorde dal testo abbastanza banale che non lo premia per vocalità. "E mi manca disegnare con lei sulla spiaggia due iniziali e un cuore di sabbia che ormai non ci son più" ed è subito il primo lento alla festa delle medie.

Lazza, promosso.

"Cenere" è una bella ventata di novità per Sanremo. Rap e un pizzico di pop per raccontare una storia finita, tenendosi alla larga dalla banalità. "Ormai nemmeno facciamo l'amore direi piuttosto che facciamo l'odio" è una delle tante fotografie di una coppia in crisi scattate da Lazza in questo brano dal ritornello tagliente, come il suo modo di cantare.

Ariete, promossa.

L'amore tra due donne, talmente forte da potersi buttare insieme in un "Mare di guai". Un sentimento vissuto e poi perso, ma ancora vivo. La penna di Calcutta si sente in questo che è uno dei testi migliori in gara e che si lega stretto a una musicalità importante.

Sethu, bocciato.

Testo e sound pieno di rabbia, forse troppa anche nella sua voce. "Cause perse" è un rimpallo di sensi di colpa che risulta stucchevole già alla prima strofa.

Tananai, promosso.

"Tango" non è quello che ci fa ballare, ma una metafora per riflettere sulle conseguenze dell'amore. Altro che sesso occasionale, quest'anno per Tananai "se amarsi dura più di un giorno è meglio". La canzone è un simposio di sentimenti, con richiami quotidiani e semplici per descrivere un amore consumato fino all'ultimo. Un pezzo impeccabile.

Levante, rimandata.

"Vivo" è un inno alla libertà, un addio a tutti i "dovrei", "a tutti i se poi". Niente che non sia stato già detto, visto e cantato, a partire dalla stessa Levante che con questo pezzo dimostra una ripetitività evitabile. "Vivo un sogno erotico, la gioia del mio corpo è un atto magico" più che un ritornello sembra un anacronistico motto femminista. Da riascoltarla per cambiare (forse) idea.

Leo Gassmann, promosso.

Con "Terzo cuore" canta "una storia straordinaria quanto incasinata". Bel ritmo, testo buono. Un meritato posto tra i Big.

Modà, promossi.

I Modà tornano e fanno i Modà. In "Lasciami" c'è tutto il loro inconfondibile dna, fin dalla prima nota. Canzone d'amore agrodolce che tratta con delicatezza anche il tema della salute mentale. "Un bicchiere con dentro un tramonto, mettici un bacio e veleno col ghiaccio" canta Kekko, che torna a regalare un ritratto di emozioni profonde.

Marco Mengoni, promosso.

"Due vite" è La Canzone. Un pezzo a cui non manca niente, musicalmente - con qualche chicca stilistica che non tutti possono permettersi - e nel testo, profondo e intenso. Il disordine che generano due vite insieme e allo stesso tempo la loro straordinaria bellezza fatta di differenze e complicità. Un ritmo leggero ma mai domo per cantare amore e vita (e salire sul primo gradino del podio).

Shari, rimandata.

Una Ariete che deve ancora crescere. "Egoista" non è male ma non aggiunge niente a quanto già ascoltato.

Paola e Chiara, promosse.

"Furore" è il pezzo dance di questo Sanremo, ma senza troppi eccessi. Un "Festival" vent'anni dopo, è proprio il caso di dirlo. "C'è un fuoco, una strobo", un amore da ballare "come se fosse l'ultima canzone". Per loro, dopo questa reunion, speriamo la prima di una nuova lunga serie.

Cugini di campagna, bocciati.

In "Lettera 22" non c'è niente dei Cugini di Campagna che tutti conosciamo e che saremmo stati curiosi di riascoltare. E non c'è (quasi) niente neanche de La Rappresentante di Lista che ha firmato la canzone. Una fusione che delude le aspettative e da cui esce un brano piuttosto anonimo. Peccato.

Olly, promosso.

"Polvere" è una scarica di energia. Il testo appare confuso, ma il sound è travolgente e va a segno.

Ultimo, promosso.

"Alba" è una canzone introspettiva che non può non parlare anche d'amore. Peccato però che Ultimo lo faccia sempre allo stesso modo, dimostrando di rinnovarsi poco. Niente di nuovo, se non la 'solita' bella poesia in musica. Un usato sicuro.

Madame, promossa.

"Il bene nel male" racconta la doppia faccia dell'amore, con la voce inconfondibile di Madame e la sua grinta. Un ritmo che spacca accompagnato da un testo potente, per un altro goal radiofonico.

Will, bocciato.

In "Stupido" lo dichiara subito: "E divento pure un po' banale come dirti che se non ci sei non so che fare". Nient'altro da aggiungere.

Mara Sattei, promossa.

Piacere di conoscerti Mara Sattei. Dopo il tormentone estivo in cui ha fatto da spalla a Fedez e Tananai, "Duemilaminuti" la valorizza come interprete. Da non sottovalutare affatto. Il pezzo è uno Shazam per i sentimenti con cui analizza una storia per capire se era amore, ma invece "era soltanto un gioco che avevi creato per me". Testo e melodia inattaccabili. Davvero una bella sorpresa.

Colla Zio, promossi.

Da Sanremo Giovani un gruppo destinato a far parlare. "Non mi va" è un pezzo spassoso, dal sound spinto e con un testo interessante. Amore e sesso in questa canzone che parla di una relazione non definita con una ragazza. Sono i Tananai del 2023.

Coma Cose, promossi.

Un ritorno gradito e inconfondibile. La coppia - sul palco e nella vita - non sbaglia neanche stavolta, cantando con profondità la fine di un amore. Il loro? Lei in apertura racconta: "Nel camerino il pianto cola il trucco". Tra le loro voci che si passano il testimone, però, sempre lo stesso grande feeling, valore aggiunto di un'altra bella canzone.

Elodie, rimandata.

"Due" è debole, soprattutto rispetto alle sue ultime hit. Il pezzo non ha un ritmo deciso, un po' dance e un po' pop, è poco incisivo come il testo. Scivola addosso senza lasciare il segno. A fare la differenza, facendole guadagnare qualche punto, potrebbero essere le sue incontestabili capacità da performer.