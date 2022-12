Sanremo 2023, i titoli di tutte le canzoni in gara

Nella finale di Sanremo Giovani 2023, in diretta su Rai1 dal Teatro del casinò di Sanremo, iniziata con il ricordo di Sinisa Mihajlovic, insieme ad Amadeus e al coconduttore Gianni Morandi hanno sfilato tutti gli artisti in gara nel Festival in programma dal 7 all'11 febbraio. La serata dedicata alle nuove proposte, vinta da Gianmaria Volpato, ha ufficializzato i sei giovani artisti che gareggeranno con i 22 Big già annunciati il 4 dicembre scorso che hanno svelato per la prima volta i titoli delle canzoni con cui si presenteranno sul palco dell'Ariston.

Di seguito l'elenco di tutti i cantanti e dei titoli delle canzoni in gara: