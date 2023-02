Carla Bruni a Sanremo: "Ho digiunato due settimane per entrare nell'abito di Versace"

Stasera, venerdì 10 febbraio, nella quarta serata del Festival di Sanremo 2023 dedicata alle cover sul palco dell'Ariston sale anche Carla Bruni. Insieme a Colapesce e Dimartino, la cantante ed ex top model si esibirà in una versione del brano Azzurro, celebre brano di Adriano Celentano. Un ritorno emozionante per la 55enne torinese moglie dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che proprio nel teatro più famoso del momento esattamente vent'anni fa presentava la sua Quelqu'un m'a dit per la prima volta live in Italia, nell'edizione della kermesse presentata da Pippo Baudo.

Ma per quanto la passione per la musica sia entrata nella sua vita, la moda e le passerelle calcate negli anni come protagonista del mondo glamour dell'epoca restano nella memoria di Carla Bruni che proprio a questo aspetto ha dedicato un pensiero a qualche ora dalla sua esibizione, con un'anticipazione sul look che indosserà sul palco.

Carla Bruni a Sanremo con un vestito di Versace

Stasera a Sanremo Carla Bruni indossa un abito di Versace. Il riferimento arriva su Instagram insieme alla rivelazione di aver addirittura digiunato per riuscire ad entrare nel vestito scelto per l'occasione. "Mi rendo conto che saranno ben 30 anni che ho il piacere di indossare la famosa Combi Versace", scrive nostalgica la cantante a corredo di un video che è una rassegna degli abiti del famoso marchio di moda portati sulle passerelle quando era modella di professione: "Anche questa sera, dove sono invitata a cantare da Colapesce e Dimartino al Festival di Sanremo sarà una “combi Versace” a vestirmi dalla sua semplicità e dalla sua forza (anche se ho digiunato per 2 settimane solo per entrarci dentro)".

Poi il suo grazie all'amica Donatella Versace, ai cantanti che le hanno rivolto l'invito, a Paolo Conte autore della canzone e ad Adriano Celentano che rese famoso il brano Azzurro con la sua indimenticabile interpretazione. "Sono impaziente", conclude Carla Bruni. E come lei anche migliaia di utenti che stanno commentando il post in attesa di ascoltarla e ammirarla stasera su quel palco.