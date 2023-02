"Cenere" di Lazza: testo, significato e video della canzone di Sanremo 2023

Il suo vero nome è Jacopo Lazzarini. Nato a Milano nel 1994 e con studi al conservatorio nel curriculum, nel corso degli ultimi tempi Lazza è emerso come uno dei maggiori fenomeni di massa della nostra musica: l’album “Sirio” è stato uno straordinario successo commerciale. Il 73esimo Festival di Sanremo segna per lui il debutto sul palco dell’Ariston. Per l’occasione va al di là del suo genere di riferimento, il rap, grazie anche alla collaborazione con il produttore e musicista Dardust.

Lazza a Sanremo 2023 con 'Cenere': testo

Ho paura di

Non riconoscerti mai più

Non credo più alle favole

So che ho un posto ma non qui

Tra le tue grida in loop

Corro via su una cabriolet

Di noi resteranno soltanto ricordi confusi

Pezzi di vetro

Mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi

Mi rendi cieco

Ti penso con me per rialzarmi

Sto silenzio potrebbe ammazzarmi

Aiutami a sparire come cenere,

Mi sento un nodo alla gola,

Nel buio balli da sola,

Spazzami via come cenere,

Ti dirò cosa si prova,

Tanto non vedevi l’ora,

Ma verrai via con me

Il significato

In gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, il brano “Cenere” è stato scritto da Lazza insieme a Davide Petrella e Dario Faini, ovvero Durdust, tra i musicisti e produttori più apprezzati del panorama musicale italiano d’oggi. Lazza va oltre il rap, e canta una canzone pop orecchiabile e melodica, ma con un testo che narra un percorso di vita fatto di salite, discese e rinascite. La cenere del titolo è quella in cui ci si può ridurre dopo esperienze di vita terminate senza lieto fine; ma è al contempo anche un simbolo di rinascita – “rinasceremo insieme dalla cenere”, canta Lazza – in un brano che narra l’altalena emozionale della vita.

Il video