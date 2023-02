Sanremo, chi canta nella prima e seconda serata e l'ordine di esibizione

"Ogni anno è diverso. Lo show è diverso, così come il clima che si respira è sempre diverso". Così Amadeus, alla conferenza stampa di apertura di Sanremo 2023, commenta la vigilia del Fesival, il quarto consecutivo che firma come direttore artistico. La prima novità rispetto alle scorse edizioni è il numero dei Big in gara, che quest'anno sono 28.

I cantanti si esibiranno divisi in due tranche, 14 nella serata di martedì 7 - quella di esordio - gli altri 14 invece in quella di mercoledì 8. Sono stati comunicati i nomi dei Big e anche l'ordine di esibizione.

I cantanti della prima serata

Nella prima serata, martedì 7 febbraio, si esibiranno in ordine di esibizione: Anna Oxa, Gianmaria, Mr Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Leo Gassmann, I Ciigini di Campagna, Ginluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei.

I cantanti della seconda serata

Nella seconda serata, mercoledì 8 febbraio, si esibiranno in ordine di esibizione: Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda, Paola e Chiara.