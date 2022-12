Chi è Lazza, in gara al festival di Sanremo 2023

Rapper milanese, Lazza è uno dei dominatori italiani delle classifiche discografiche degli ultimi anni. Amadeus ha annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. In attesa di vederlo sul palco dell’Ariston scopriamo qualcosa in più su di lui: la vita professionale e quella privata, il vero nome e le canzoni.

Età, origini, vero nome, conservatorio

Lazza è il nome d’arte di Jacopo Lazzarini. Nasce Milano il 22 agosto 1994. L’interesse per la musica arriva quando, in giovane età, cresce nel quartiere Calvairate. Si iscrive al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e inizia a studiare pianoforte. Soltanto successivamente si sposta dagli studi classici al mondo dell’hip hop, entrando nei collettivi Zero2 e Blocco Recordz. Una tappa significativa è la partecipazione, nel 2009, alla manifestazione Tecniche Perfette, strettamente legata al freestyle. Pubblica poi, nel 2012 e nel 2014, due Mixtape, "Destiny Mixtape" e "K1 Mixtape". Per quest'ultimo collabora con il rapper Emis Killa.

Primi lavori discografici

Nell’aprile del 2017 Lazza pubblica il suo primo album, dal titolo “Zzala” e nell’estate dello stesso anno affronta due tournée. Collabora, in quel periodo, con diversi nomi della scena rap: Salmo, Nitro, Ernia, Fabri Fibra. Nel 2018 pubblica il singolo di successo “Porto Cervo” e nel 2019, anticipato dai singoli “Gucci Ski Max” e “Netflix”, il secondo album dal titolo “Re Mida”. Questo lavoro debutta al primo posto nella classifica FIMI e vede Lazza sposare pienamente la musica trap. Nel 2020 continuano le sue collaborazioni con noti rapper (da Gué Pequeno ai Dark Polo Gang) attravero un nuovo mixtape, dal titolo “J”.

Da Sirio e Festival di Sanremo 2023

L’8 aprile 2022 viene pubblicato “Sirio”, nuovo album di Lazza. Anticipato dai singoli “Ouv3rture” e “Molotov”, debutta nuovamente al primo posto in classifica e segna un importante record, venendo riconosciuto come album rimasto per il maggior tempo in testa alla classifica Fimi degli ultimi dieci anni.

Il 4 dicembre 2022 Amadeus annuncia la partecipazione di Lazza al Festival di Sanremo 2023.

Vita privata, fidanzata, Instagram

Anche se per anni non sono stati resi particolari sulla vita privata di Lazza, nel corso del 2022 l’artista è uscito allo scoperto, ufficializzando la sua relazione con Debora Oggioni, modella e ballerina, nonché hostess in alcune importanti fiere milanesi. Possiamo seguire Lazza sul suo profilo ufficiale di Instagram.