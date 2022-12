Chi è LDA, in gara al festival di Sanremo 2023

Luca D’Alessio – in arte LDA – si è fatto conoscere dal pubblico televisivo grazie al talent di Canale 5 “Amici”. Dopo aver dimostrato di non essere soltanto “il figlio di Gigi D’Alessio” si prepara adesso al banco di prova più importante: il Festival di Sanremo. In attesa di ascoltare la sua canzone, scopriamo qualcosa in più su di lui: dall’età alla famiglia, dalla musica alla televisione, dalla fidanzata alle curiosità.

Età, origini, famiglia, padre

LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, nasce a Napoli. Figlio d’arte, il padre è il celebre cantautore Gigi D’Alessio, la madre Carmela Barbato. La passione per la musica è ovviamente nata in casa e l’influenza del padre è ovvia. Nel 2017 Luca inizia a pubblicare alcune sue prove canore sul web e quando il suo primo inedito, dal titolo “Resta”, ottiene un considerevole numero di ascolti sulle piattaforme di streaming, LDA acquisisce maggiore consapevolezza ed è determinato a voler fare il musicista.

Amici e primi singoli

Nel 2021 LDA entra nella scuola di "Amici di Maria De Filippi". Per un bel pezzo Luca deve fare i conti con l'ingombrante figura paterna. Anna Pettinelli, in particolar modo, si dice scettica sulle doti del giovane cantante. Quando nel 2022 ottiene il disco di platino per il singolo "Quello che fa male", Luca si conferma uno dei concorrenti più amati della stagione 2021-2022di "Amici" e . Luca D’Alessio si conferma uno degli Allievi più amati e seguiti dal pubblico insieme ad Albe che conquista il Disco D’oro con il brano “Millevoci”. Apre il 2022 con il disco di platino per il singolo “Quello che fa male”. A fine Febbraio 2022 presenta l’”Inedito Io volevo solo te”. Dopo diversi contrasti con altri ragazzi e con gli stessi giudici, Luca esce di scena quando è in sfida con Lucio. Torna però a casa a testa alta, consapevole che quello è soltanto l'inizio della sua carriera.

Canzoni e Festival di Sanremo

Dopo l'esperienza di "Amici", LDA pubblica il singolo di grande successo "BANDANA", seguito dal suo album d'esordio: "LDA". A novembre viene rilasciato il singolo "Cado", mentre a dicembre 2022 Amadeus annuncia LDA tra i partecipanti, in gara, di Sanremo 2023, categoria Big.

Vita privata, fratelli, fidanzata

Luca D'Alessio/LDA è il terzo figlio avuto da Gigi D'Alessio e Carmela Barbato. Prima sono nati Claudio (1986) e Ilaria (1986); successivamente Gigi D'Alessio ha avuto un figlio da Anna Tatangelo, Andrea, nel 2010, ed un altro di nome Francesco, nato nel 2022 dalla relazione con Denise. Prima di entrare ad “Amici”, LDA ha avuto un flirt con Elena Manuele, ragazza conosciuta ai casting dello show e poi incrociata durante la messa in onda del programma di Maria De Filippi.

LDA frequenta attualmente una ragazza di nome Giulia.