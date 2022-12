Chi è Madame, in gara al festival di Sanremo 2023

Già in gara nel 2021 con la canzone “Voce”, Madame torna nel 2023 a calcare il palco dell’Ariston. Ormai una solida realtà della nostra scena musicale, l’artista è amata da colleghi, pubblico e critica. Riepiloghiamo le tappe più significative del suo percorso e conosciamola meglio.

Età, origini, vero nome

Madame è lo pseudonimo di Francesca Calearo. Nasce a Vicenza il 16 gennaio del 2002 e firma il suo primo contratto discografico all’età di 16 anni con una etichetta già importante: la Sugar Music. Il debutto avviene a stretto giro con il singolo “Anna”. Dopo pochi mesi esce un secondo singolo dal titolo “Sciccherie”. Il brano di rivela un grande successo, aggiudicandosi un disco di platino.

Primi successi musicali

Quando nel 2019 “Sciccherie” viene condivisa dal calciatore Cristiano Ronaldo sul suo Instagram (uno dei profili più seguiti al monto) il nome di Madame si diffonde vertiginosamente. Gestita a partire da quell’anno dalla manager Paola Zukar, pubblica i singoli “17” e “La promessa dell’anno” e collabora con vari artisti: a spiccare è “Madame – L’anima”, una canzone che la vede al fianco di Marracash e che segna un altro grande successo. Collabora nel tempo anche con Rkomi, Ghali, Dardust, Ernia, i Negramaro, Fabri Fibra

Festival di Sanremo e collaborazioni

Nel marzo del 2021 Madame partecipa, in gara, al Festival di Sanremo nella sezione Big. La canzone "Voce" si classifica all'ottavo posto, vincendo il Premio Lunezia per il valor musical-letterario del brano e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, oltre ad ottenere ottime recensioni e un grande riscontro da parte del pubblico. Il 19 marzo 2021 esce il suo primo album ufficiale: "Madame". Pochi mesi dopo vince due Targhe Tenco: migliore opera prima per l'album e migliore canzone ("Voce"). Successivamente collabora con artisti come Marco Mengoni, Laura Pausini e Sangiovanni. Il 4 dicembre 2022 Amadeus annuncia la sua partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2023.

Vita privata, fidanzata, curiosità

Madame è dichiaratamente bisessuale, ma vuole tenere la sua vita sentimentale fuori dal gossip: quando nel 2021 è stata fotografata in atteggiamenti intimi con una ragazza ha smentito l'esistenza di una relazione (la donna in questione sarebbe una sua amica), facendo intendere che non ha alcuna intenzione di porre la sua vita privata al centro dell'attenzione.

In un intervento a cuore aperto allo show di Italia 1 "Le iene", nel novembre 2021 Madame ha dichiarato di aver abusato di ansiolitici, ma con forza e volontà è riuscita a superare il difficile momento.