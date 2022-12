Chi è Mara Sattei, in gara al festival di Sanremo 2023

Insieme a Fedez e Tananai, nel 2022 ha monopolizzato l’estate musicale italiana. Mara Sattei calca per la prima volta il palco dell’Ariston. Ma cosa sappiamo di lei? Dall’età al fratello, The Supreme, dalla vita privata al percorso artistico, dalle canzoni alle collaborazioni.

Età, origini, vero nome

Mara Sattei è il nome d’arte di Sara Mattei. Nata a Fiumicino il 28 aprile 1995, nel 2009, ancora molto giovane comincia a cantare cover e caricarle su YouTube. Forte della grande passione per il mondo musicale, nel 2013 partecipa alle selezioni del talent di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”. Riesce ad accedere alla fase serale del programma e, anche se non vince, pubblica il suo primo Ep, “Frammenti: Acoustic Covers N.1”.

Mara Sattei è la sorella maggiore del rapper e produttore discografico The Supreme (noto anche come Thasup), pseudonimo di Davide Mattei.

Prime esperienze musicali

Mara vive per un po’ di tempo a Londra e, tornata in Italia nel 2019, si riavvicina alla musica cominciando a pubblicare a nome Mara Sattei. Il curioso pseudonimo è generato dallo scambio delle prime due lettere del suo nome e cognome. Inizia a quel punto a pubblicare alcuni singoli che, prodotti dal fratello, ricevono un ottimo riscontro. Hanno in comune titoli spartani: "Nuova registrazione 326", "Nuova registrazione 402" e "Nuova registrazione 527".

Il successo e il Festival di Sanremo

Dopo alcune collaborazioni con il fratello e Carl Brave Spigoli, nel 2021 la Sattei pubblica il singolo "Scusa", seguito da una collaborazione con Gazzelle. Nel 2022 la pubblica il suo primo album, "Universo", che vanta anche una collaborazione con Giorgia.

Ad inizio giugno esce “La dolce vita”, un brano che la vede cantare con Fedez e Tananai: un enorme successo e vero tormentone dell'estate italiana.

Nel dicembre del 2022 Amadeus annuncia Mara Sattei tra i partecipanti in gara al Festival di Sanremo 2023.

Vita privata, fidanzato, Instagram

Sul profilo ufficiale di Instagram Mara Sattei pubblica scatti personali, ma non vi sono tracce riguardanti la sua vita personale, che vuole tenere ben distante dai riflettori. In passato si sono diffuse voci su un presunto flirt tra Mara Sattei e il rapper Marracash, ex di Elodie. Pettegolezzi, però, mai confermati dai diretti interessati.