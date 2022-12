Chi è Mr. Rain, in gara al festival di Sanremo 2023

L’età, le origini e le canzoni di Mr. Rain. Rapper lombardo, nel corso degli ultimi anni si è affermato con album e singoli di successo. Amadeus ha annunciato anche il suo nome tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2023. In attesa di ascoltare la sua nuova canzone, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Età, origini, vero nome

Mr. Rain, nome d'arte di Mattia Balardi, nasce a Desenzano del Garda (provincia di Brescia) il 19 novembre 1991. Ai tempi del liceo spopola Eminem, un campione di vendite ed icona dell'epoca storica di appartenenza. Nell'ascoltare le canzoni dell'artista statunitense, Mattia si appassiona alla scena rapper e inizia seriamente a sognare di entrare nel mondo della musica. Inizia così a scrivere le sue prime canzoni e ad imparare a suonare il pianoforte.

Prime esperienze musicali

Nel 2011 esce il suo mixtape dal titolo "Time 2 Eat" e, pur avendo superato le prime selezioni di X Factor 2013, decide di lasciare la strada dei talent. Continua, comunque, a lavorare nel settore e inizia prima ad aprire i concerti di diversi rapper (compresi Fedez e Salmo), per poi cimentarsi, nel 2014, in un proprio tour in giro per l'Italia.

Nel 2015 esce il suo primo album, dal titolo "Memories", un lavoro che comprende la canzone "Carillon", capace di ottenere un grande successo nazionale.

I singoli e il Festival di Sanremo 2023

Dopo l'uscita dei singoli "Rainbow Soda" e "Il Superstite", ad inizio 2018 pubblica la canzone "Ipernova", apripista dell'album "Butterfly Effect". Nel 2019 ottiene risonanza con il singolo "La somma", realizzato con Martina Attili e nel 2020 con la canzone "Fiori di Chernobyl"

Il 4 dicembre 2022 viene resa nota da Amadeus la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023.

Vita privata, Elisabetta Gregoraci, fidanzata

Nel 2020 Mr. Rain è coinvolto da un gossip riguardante una presunta relazione con Elisabetta Gregoraci. Mentre quest’ultima partecipa al “Grande Fratello Vip”, sulla casa vola un’ aereo che, mediante uno striscione, cita il verso di una canzone di Mr. Rain. Le voci sul flirt trai due si fanno insistenti, tanto che lui interviene in prima persona per smentirle, ribadendo inoltre che è fidanzato con una ragazza. L’identità della vera compagna di Mr. Rain non è però emersa: il rapper è molto riservato.