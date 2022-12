Chi è Olly, in gara al festival di Sanremo 2023

Nominato artista del mese per l'MTV Generation, il 16 dicembre 2022 è tra i primi sei classificati di Sanremo Giovani. Un risultato che lo proietta al febbraio 2023, quando salirà sul palco dell’Ariston, in gara tra i Big. In attesa di ascoltare la sua nuova canzone, scopriamo qualcosa in più sulla vita artistica e privata di Olly, dalla musica alle vicende private.

Età, vero nome, origini

Olly è lo pseudonimo di Federico Olivieri. Nato a Genova il 5 maggio del 2001. Si appassiona alla musica fin da bambino; ed è proprio in tenera età che inizia a cantare e scrivere le sue prime canzoni.

Prime esperienze musicali

Da giovane Olly si fa conoscere nell’ambito del circuito della musica rap. Grazie al passaparola il suo nome giunge anche ad artisti già affermati e lo scorso settembre apre il concerto che Blanco tiene a Genova. Olly viene inoltre nominato artista del mese per MTV New Generation.

Festival di Sanremo

Il 2022 è per Olly un anno da ricordare. Frutto della sua collaborazione con il producer JVLI, ottiene un ottimo successo di stream con il brano “Un’altra volta”. Il grande evento è però datato 16 dicembre 2022, quando partecipa alla finale di Sanremo Giovani con il brano "L’anima balla". La canzone si classifica tra le prime sei; un risultato che permette ad Olly di partecipare in gara, sezione Big, al Festival di Sanremo 2023.

Vita privata, fidanzata, Instagram

Appena emerso presso il grande pubblico, è ancora troppo presto per conoscere dettagli sulla sua vita sentimentale di Olly. Non sappiamo dunque nulla sulla presenza di un’eventuale fidanzata. L’artista ha un profilo Instagram, dove però non è particolarmente attivo.