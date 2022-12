Chi è Rosa Chemical Chemical, in gara al festival di Sanremo 2023

Il vero nome, le origini e le canzoni di Rosa Chemical. Trapper senza peli sulla lingua, nel 2020 ha pubblicato il singolo di successo “Polka”. Amadeus ha annunciato il suo nome tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2023. Ma chi è Rosa Chemical? Andiamo alla scoperta del suo percorso artistico, passando anche per la vita sentimentale.

Età, origini, vero nome

Rosa Chemical è il nome d'arte di Manuel Franco Rocati. Nato a Rivoli il 30 gennaio 1998, cresce ad Alpignano (entrambe sono province di Torino).

Tra le prime attività di Rocati trovamo quella dei graffiti ma, ancora giovane, nel capoluogo piemontese esplora le possibilità di dare voce alle sue emozioni attraverso il mondo della musica.

Dagli inizi a Polka

Il singolare pseudonimo, Rosa Chemical, proviene dall’unione del nome della madre, Rosa, e quello della band statunitense My Chemical Romance. Attivo nella scena di urban rap torinese, Rosa Chemical pubblica nel 2018 il singolo “Kurnikova” e, parallelamente, fa da modello per una casa di moda di primaria importanza: Gucci. A partire dal 2019 intensifica l’attività musicale, pubblicando prima il singolo “Rovesciata”, poi l'Ep dal titolo “Okay Okay !!”.

Forte dell’attenzione ricevuta, lo stesso anno pubblica anche i singoli “Long Neck”, “Facciamolo” e “Tik Tok”. Nel 2020 escono i singoli “Alieno” e “Polka”. Quest'ultimo anticipa l'album “Forever”.

Rosa Chemical a Sanremo

Nel corso del 2021, pubblica il singolo “britney ;-)” e collabora con artisti come Guè Pequeno ed Ernia. Già ospite di Sanremo 2022, dove durante la serata dei duetti canta insieme a “Tananai” una versione di “A far l’amore comincia tu”, Rosa Chemical torna sul palco dell’Artiston nel febbraio del 2023: il 4 dicembre 2022, infatti, Amadeus annuncia la sua partecipazione, in gara, alla storica manifestazione canora.

Vita privata, fidanzata, Instagram

Dalla forte personalità e autodefinitosi un “trapper politicamente scorretto”, Rosa Chemical ha rotto con la sua ex fidanzata Barbara nel 2021. Attraverso il suo profilo su tik tok (nickname: Bibi_Santi_91) la ragazza ha raccontato la fine della relazione con Rosa Chemical, non risparmiando dettagli. Non risultano, ad oggi, successive relazioni del cantante. Possiamo comunque seguirlo attraverso la sua pagina ufficiale di Instagram.