Chi è Shari, in gara al festival di Sanremo 2023

Un talento sbocciato molto presto: già vista a "Tu Si Que Vales", vanta importanti collaborazioni. Dopo la fortunata partecipazione a Sanremo Giovani, nel febbraio 2023 partecipa al Festival di Sanremo, stavolta nella categoria Big. Nel frattempo leggiamo qualcosa in più su di lei

Origini, età, vero nome, famiglia

Shari Noioso - nota semplicemente come Shari - nasce nel 2002 a Monfalcone. La sua attitudine artistica sboccia quando all'età di 6 anni canta in pubblico in un villaggio turistico. A 7 anni prende contemporaneamente lezioni di canto e di pianoforte. All’età di 10 anni Shari lascia la provincia e si trasferisce insieme alla sua famiglia nella vicina Udine.

Da Tu Si Que Vales alle collaborazioni

Ancora giovanissima, Shari fa la sua prima apparizione televisiva a “Tu Si Que Vales”, nel 2015. La bravura inizia ad essere notata e frutta in tempi brevi una collaborazione illustre: quella con il trio de Il Volo, che sceglie la cantante per esibirsi in alcuni loro concerti. Nel 2016 Shari pubblica il suo primo singolo, dal titolo “Don’t You Run”. Shari vanta altre importanti collaborazioni, come quella con Benji & Fede per la canzone “Sali” (2019) e con Salmo per il brano “L’angelo è caduto”.

Shari al Festival di Sanremo

Nel dicembre del 2019 Shari è tra i dieci finalisti del Festival di Sanremo, categoria giovani, dove presenta il brano "Stella". Nel 2022 ritenta la carta festivaliera e nel mese di dicembre si esibisce nel corso della serata finale di Sanremo giovani. Qui si classifica tra i primi sei: una posizione che le vale il pass per il Festival di Sanremo 2023, stavolta in gara tra i Big.

Vita privata, fidanzato, Instagram

Shari Noioso è fidanzata? Purtroppo non circolano indiscrezioni sulla sfera sentimentale della cantante, ma la ragazza è piuttosto seguita su Instagram e, probabilmente, non tarderanno ad arrivare ulteriori informazioni sulla sua vita privata.