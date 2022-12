Chi è Tananai, in gara al festival di Sanremo 2023

L’età, le origini e le canzoni di Tananai. Tra i nomi di punta del panorama musicale italiano del 2022, Amadeus ha annunciato anche il suo nome tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2023. In attesa di rivederlo per il secondo anno di fila sul palco dell’Ariston, ripercorriamo la sua carriera.

Età, origini, vero nome

Tananai è lo pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino. Nasce a Milano l'8 maggio 1995 e cresce nella vicina Cologno Monzese per poi fare ritorno, nel 2015, nel capoluogo lombardo.

Si appassiona alla musica quando ancora giovane pubblica su SoundCloude i suoi primi brani. Lo pseudonimo è inizialmente Not for Us e nel 2015 partecipa al programma di Sky Uno Top Dj: il suo terzo posto gli fa guadagnare un contratto discografico, dove può rivestire il doppio ruolo di autore e produttore. Il risultato è il brano dal titolo "A Diamond".

Prime esperienze musicali

Lasciato il Politecnico di Milano, dove studia progettazione architettonica, dal 2017 si occupa di musica a tempo pieno e dalla Sony, passa all’etichetta Universal: uscito a nome Not for Us, il suo primo album ha come titolo “To Discover and Forget”. Attivo anche come produttore, si appropria di un nuovo pseudonimo: Tananai. Il curioso termine, di origine dialettale, significa piccola peste ed è anche un omaggio al nonno, che era solito apostrofarlo così.

Il primo singolo di questo nuovo percorso è "Volersi male", seguito da "Giugno" e dall' Ep Piccoli boati".

Il successo e il Festival di Sanremo

Nel 2021 Tananai pubblica i singoli "Baby Goddamn" - grande successo -, "Maleducazione" e "Le madri degli altri", dove collabora con Fedez. Nel novembre del 2021 è finalista di Sanremo Giovani con la canzone "Esagerata": il secondo posto ottenuto gli permette di accedere a Sanremo 2022. Sul palco dell'Ariston presenta "Sesso occasionale". Pur classificandosi al venticinquesimo e ultimo posto, la canzone ha, nei successivi mesi, un successo straordinario.

Nel giugno dello stesso anno canta con Fedez e Mara Sattei il brano "La dolce vita", che diventa il tormentone dell'estate. Il singolo "Abissale" anticipa l'uscita (25 novembre) del primo album a nome Tananai: "Rave, eclissi".

Nel dicembre del 2022 Amadeus annuncia Tananai tra i partecipanti in gara del Festival di Sanremo 2023.

Vita privata, fidanzata, Instagram

Tra i nomi di punta del 2022 musicale italiano, in tanti si sono chiesti di un’eventuale fidanzata dell’artista. La risposta l’ha data lui stessa, dichiarando tutto il suo amore per Sara Marino. Un’ “architetto junior” – come si definisce sul suo profilo Instagram – che fa coppia con l’artista ormai da tempo. Tananai ha un profilo Instagram ufficiale dove tiene aggiornati i fan circa i suoi impegni lavorativi.