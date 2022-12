Chi è Will, in gara al festival di Sanremo 2023

Dopo una partecipazione a “X Factor 2020”, il 16 dicembre 2022 è tra i primi sei classificati di Sanremo Giovani. Una posizione che gli fornisce l’opportunità di salire - nel febbraio del 2023 - sul palco dell’Ariston, in gara tra i Big. In attesa di ascoltare il suo nuovo brano, scopriamo qualcosa in più sulla vita artistica e privata di Will, dalla musica alla sfera sentimentale.

Età, vero nome, origini

Will è lo pseudonimo di William Busetti. Nato a Vittorio Veneto (provincia di Treviso), cresce nella vicina Soligo. Durante gli anni liceali si appassiona al calcio e al mondo della musica e, terminati gli studi, inizia a scrivere canzoni, che in principio pubblica sul suo canale di YouTube.

X Factor

Nel 2020 Will partecipa alle selezioni di "X Factor". Riesce ad entrare nel roster di Emma Marrone, alla quale in quella edizione appartiene la categoria "Uomini 16-24". Il suo cammino si ferma alla fase dei Bootcamp, ma riesce a presentare la canzone "Estate", che ottiene in streaming ottimi numeri di ascolto.

Festival di Sanremo

Nel 2022 Will pubblica l'Ep “Chi sono veramente” e, nel mese di dicembre, partecipa alla finale di Sanremo Giovani con il brano "Le cose più importanti" con il quale, pur non vincendo, si classifica tra i primi sei della graduatoria. Un gradimento che gli permette l'accesso alla categoria Big del Festival di Sanremo 2023.

Vita privata, fidanzata, Instagram

Il nome di Will comincia a circolare con frequenza dalla sua partecipazione, nel dicembre del 2022, alla categoria Nuove proposte di Sanremo. È dunque ancora troppo presto per conoscere dettagli sulla sua vita privata, né sappiamo della presenza o meno di una fidanzata. L’artista ha un profilo Instagram, dove è però poco attivo.