Chi sono Colapesce e Dimartino, in gara al festival di Sanremo 2023

Nel 2021 Colapesce e Dimartino hanno partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Musica leggerissima”, ottenendo uno straordinario successo. Annunciato il loro ritorno in gara nel 2023 con una nuova canzone, nel frattempo ripercorriamo le carriere musicali dei due artisti.

Origini, nomi, età

Colapesce è Lorenzo Urciullo, nato a Solarino il 6 settembre 1983 (comune di Siracusa); Dimartino è Antonio Di Martino, nato a Misilmeri (Palermo) il 1° dicembre 1982. I due hanno cominciato a collaborare soltanto nel 2020, ma hanno in realtà una carriera musicale che li ha imposti nella scena della musica indie di casa nostra.

Colapesce

Lo pseudonimo Colapesce nasce da una nota leggenda siciliana che narra la storia di un pescatore che vive sott’acqua per sorreggere l’isola, con l’intento di non farla sprofondare. Attivo dal 2005, nel 2010 Lorenzo Urciullo inaugura la sua carriera da solista dove si appropria dello pseudonimo che lo ha reso noto ai più. Il suo album di debutto è del 2012 e ha come titolo “Un meraviglioso declino”. Questo lavoro vince il premio Tenco come migliore opera prima. Dopo essere in stato in tour, nel 2015 esce il suo album “Egomostro” e scrive storia e dialogi di un graphic novel, “La distanza”. Nel 2017 pubblica l’album “Infedele”. Negli anni collabora con molti apprezzati artisti, come Roy Paci, Meg, Carmen Consoli e Iosonouncane.

Dimartino

Antonio Dimartino inizia a suonare nel 1998 in una band chiamata Famelika. Attivamente impegnato contro la mafia, il gruppo pubblica nel 2002 il loro primo album, “Storie poco normali”. Dopo diversi tour danno vita a un secondo album, “Maschere felici”, che esce nel 2006.

Nel 2010 nascono i Dimartino, un gruppo formato da Antonio e da altri membri dei Famelika. Quell’anno esce album dal titolo "Cara maestra abbiamo perso", seguito nel 2012 da "Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile"; "Un paese ci vuole" (2017), "Un mondo raro" (con Fabrizio Cammarata, 2017); "Afrodite", pubblicato nel 2019 dopo la nascita della sua prima figlia. Nel 2017 pubblica anche un romanzo che ha il titolo di un suo stesso album, “Un mondo raro”.

Nascita del duo e Festival di Sanremo

Entrambi siciliani, la collaborazione tra Colapesce e Dimartino ha inizio nel 2020, quando in estate pubblicano l’album “I mortali”. La riuscita del lavoro spinge i due artisti ad una collaborazione che li porterà, nel 2021, al Festival di Sanremo. Partiti senza i favori del pronostico, la canzone “Musica leggerissima” cresce di serata in serata, classificandosi al quarto posto e vincendo inoltre il premio della Sala Stampa Radio-TV-Web Lucio Dalla. La canzone diventa un vero tormentone, vincitrice di cinque dischi di platino e piazzandosi al primo posto della classifica Fimi per sette settimane. Tra le canzoni italiane più ascoltate degli ultimi anni, “Musica leggerissima” sancisce un successo che potrebbe presto essere replicato: il 4 dicembre 2022 Amadeus annuncia la partecipazione del duo Colapesce Dimartino al Festival di Sanremo 2023.