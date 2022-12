Sanremo 2023, chi sono i 6 giovani che canteranno con i Big al Festival

Sanremo 2023 è entrato nel vivo. Dopo l'annuncio dei 22 Big in gara, nella diretta su Rai1 di venerdì 16 dicembre 2022 dal Teatro del casinò di Sanremo, Amadeus e il coconduttore del Festival Gianni Morandi hanno acceso un nuovo faro sulla kermesse rivelando i sei giovani artisti che gareggeranno dal 7 all'11 febbraio, insieme ai cantanti già svelati che hanno detto i titoli delle loro canzoni.

Gianmaria con 'La città che odi' è risultato il vincitore di Sanremo Giovani. Con lui, hanno conquistano un posto nella gara di Sanremo 2023 Shari, i Colla Zio, Sethu, Will e Olly. Nulla da fare per l'altra metà dei 12 concorrenti di Sanremo Giovani (Giuse The Lizia, Maninni, Noor, Fiat 131, Romeo & Drill, Mida) che hanno finito la loro corsa verso il sogno di esibirsi sul palco dell'Ariston.

Di seguito i brani che porteranno i 6 giovani artisti a Sanremo 2023: