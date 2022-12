Chi sono i Coma_Cose, in gara al festival di Sanremo 2023

Nel 2023 i Coma_Cose partecipano per la seconda volta, in gara, al Festival di Sanremo. Ma cosa sappiamo del duo originario della Lombardia? Sono fidanzati? Dalle prime esperienze musicali ai veri nomi, dalle età al successo. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Nomi, origini, età

I Coma_Cose sono un duo italiano composto da Fausto Lama e da California. Il vero nome del primo è Fausto Zanardelli, nato a Gavardo il 21 novembre 1981; la seconda è Francesca Mesiano, nata nel 1990 a Pordenone, anche se vive a Milano da molti anni. Precedentemente noto con il nome d'arte di Edipo, Fausto abbandona la musica fino a quando la sua collega Francesca, ex DJ che lavora con lui in un negozio di borse e zaini, lo convince a collaborare ad un nuovo progetto. Fausto passa così da un passato vicino alla scena hip-hop ad un presente maggiormente votato al pop.

Prime esperienze musicali

Nel 2017 i Coma_Cose pubblicano il loro primo Ep, dal titolo "Inverno ticinese". Nel 2018, dopo essere apparsi nello show di Sky "E poi c'è Cattelan", suonano in varie città italiane e pubblicano il loro primo album, dal titolo "Hype Aura." Pubblicati i singoli di successo "Mancarsi" e "Post concerto", nel 2019 un'apparizione nello show di Rai 1 "Una storia da cantare", dove si esibiscono in una cover di "Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi" di Lucio Battisti, li fa conoscere ad un vasto pubblico televisivo.

I Coma_Cose e il Festival di Sanremo

Nel 2020 Fausto e Francesca collaborano con Francesca Michielin per la canzone "Riserva naturale" e pubblicano l'Ep "Due". Nel 2021 i Coma_Cose partecipano per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, dove cantano il brano "Fiamme negli occhi". Classificati soltanto al ventesimo posto nella graduatoria finale, ottengono però un ottimo successo e nel mese di aprile esce il loro secondo album: "Nostralgia". Anticipato dal singolo "Chiamami", nel novembre 2022 esce l'album "Chiamami", Il 4 dicembre viene annunciata la presenza dei Coma_Cose, in gara, al Festival di Sanremo 2023.

I Coma_Cose fidanzati, Instagram

Quando si parla della vita privata del duo, la domanda è ovviamente la seguente: i Coma_Cose sono fidanzati? La risposta è sì: i due si sono conosciuti quando entrambi lavorano come commessi in un negozio a Milano. I Coma_Cose hanno un profilo ufficiale su Instagram, dove condividono sia foto relative all’attività musicale che scatti di vita quotidiana.