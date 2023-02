Chiara Ferragni, chi era prima di diventare famosa? Si faceva chiamare "Diavoletta"

Imprenditrice di successo, influencer più pagata e famosa d'Italia e madre. Adesso il suo marchio, rappresentato da un grande occhio azzurro, è noto in tutta la Penisola, ma chi era Chiara Ferragni prima di diventare famosa? Mentre a Sanremo 2023 l'influencer porta in scena un monologo dedicato a se stessa, vediamo come la 35enne è riuscita ad arrivare al successo.

Tutto iniziò grazie alla sua passione per la moda, che ad inizio anni '90 possiamo senza troppa paura definire fosse 'tamarra'. Il suo nome d'arte su Netlog - predecessore di Facebook - era "Diavoletta87". Lì mosse i primi passi insieme al fidanzato Riccardo Pozzoli che le scattava le foto dei look che poi le commentava online.

Nel 2009 apre il suo blog The Blonde Salad e il crescente interesse nel suo modo di comunicare la moda online inizia le fa capire che quella poteva essere la sua strada. Piano piano la sua parola ha iniziato ad avere un peso e da quel momento in poi ha avuto inizio la vera e propria scalata verso il successo che l'ha portata ad essere una della co-conduttrici del Festival di Sanremo.

Chiara Ferragni prima del successo: la famiglia, "l'esame copiato" e il blog

Chiara è la maggiore delle tre sorelle, Francesca è nata nel 1989 e invece Valentina nel 1992. Cresciute in una famiglia dove l'amore non è mai mancato, hanno dovuto affrontare il divorzio dei genitori avvenuto negli anni 2000. A raccontare come hanno vissuto quel periodo ci ha pensato, recentemente, Valentina che in occasione del Natale ha condiviso una foto che ritrae la loro famiglia allargata con tanto di papà, la compagna del papà e il loro figlio (il fratello delle tre Ferragni): "Questa non è la storia del Mulino Bianco, ma la storia di una famiglia che ha deciso di amarsi. I miei genitori si sono separati quando avevo circa 10 anni e per anni non li ho mai più visti nella stessa stanza, figuriamoci pensare di fare il Natale assieme. Dopo tanti anni il Natale torniamo a festeggiarlo assieme, non più solo in 5 come quando avevo dieci anni, ma in molti di più."

Dopo il liceo Chiara si era iscritta alla facoltà di giurisprudenza della Bocconi, ma non ha completato il ciclo di studi. Nel 2018 circolò la notizia, riferita dal professore Giovanni Valotti al Fatto Quotidiano, che vedeva colpevole Ferragni di aver copiato durante un esame e che per questo motivo era stata sospesa per sei mesi. Durante questi mesi, secondo il professore, Chiara avrebbe deciso di abbandonare l'università per dedicarsi completamente a The Blond Salad che stava continuando a crescere.

Poco dopo arrivò però la smentita da parte dello stesso Valotti, sempre al Fatto, in cui dichiarò di essersi sbagliato: "Ho erroneamente riferito che la signora Chiara Ferragni, al tempo studentessa di giurisprudenza, anche se non del mio insegnamento, era stata sospesa per sei mesi". "La effettiva decisione della signora Ferragni di lasciare gli studi universitari - aveva dichiarato poi il prof -, dunque, non ha avuto alcuna attinenza con un episodio mai verificatosi. Tengo a precisare, che nel contesto del discorso, il riferimento a Chiara Ferragni, sia pure errato, aveva lo scopo di sottolineare come la scelta di diventare fashion blogger fosse stata vincente e dunque il suo esempio è stato citato solo per valorizzare e riconoscere la capacità dei giovani di crearsi percorsi professionali innovativi".

A dare spazio a questa polemica sui suoi profili social fu Fedez che con orgoglio ripubblicò la smentita di Valotti affermando che non credeva all'errore involontario: "Oggi il caro prof della Bocconi che aveva detto che Chiara Ferragni era stata beccata a copiare e sospesa dalla Bocconi ha dovuto mandare una smentita. Bravo, congratulazioni. Sei proprio un babbo. È la dimostrazione che la maggior parte delle cose che leggete su vari siti giornalistici o pseudo tali sul nostro conto, l'80% più o meno sono put*anate inventate da mitomani".

Recentemente, su TikTok, Chiara ha condiviso un video in cui mostra alcune foto di lei da adolescente tra occhi truccati di nero alla Avril Lavigne ad abbinamenti di colori improbabili per gli abiti. Il video ha avuto un notevole successo soprattutto tra le sue fan più giovani che forse non avevano mai visto il "volto" di Chiara prima che costruisse il suo impero.