Quanto guadagna Chiara Ferragni? Il patrimonio dell'influencer

Chiara Ferragni è influencer più pagata in Italia, imprenditrice digitale, testimonial dei suoi brand ma anche di altri (come Intimissimi o Pantene), ma anche caso studio all'università di Harvard. Ma quanto guadagna uno dei volti italiani più famosi nel mondo? Più articoli giornalistici hanno indagato quello che sarebbe il patrimonio di Chiara, che - lo ricordiamo - ha deciso di devolvere in beneficenza il suo cachet di Sanremo 2023. Qui è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della 73esima edizione del Festival di Sanremo e così neanche la tv sarà più un tabù per lei.

E' alla rete nazionale antiviolenza D.I.RE., in particolare, che andrà il compenso sanremese (che non è dato sapere a quanto ammonta). Una scelta che è stata anche duramente criticata (soprattutto per la decisione di comunicarlo via social e di non mantenere riservatezza), ma la scelta non andrà a intaccare troppo il suo patrimonio visto che solo con gli incassi dei suoi post sponsorizzati potrebbe essere milionaria.

Quanto guadagna Chiara Ferragni?

Prima di addentrarci tra i numeri dei suoi guadagni è giusto precisare che la 35enne originaria di Cremona è titolare di quattro società: Tbs Crew, Fenice, Sisterhood e Chiara Ferragni Brand. Tbs Crew si occupa della comunicazione di Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, di Francesca Ferragni, una delle due sorelle di Chiara, e di Manuele Mameli, make up artist con il quale Chiara ha un sodalizio da anni.

Il patrimonio di Chiara Ferragni sarebbe di 40 milioni di euro e secondo Hopper HQ, noto sito di analisi e monitoraggio dei social, Ferragni sarebbe al 72esimo posto nella classifica degli influencer più pagati al mondo, ma se restringiamo il campione all'Italia Chiara si trova al primo posto con ben 82.100 dollari a contenuto sponsorizzato (nel 2018 erano poco più di 12mila). Suo marito, Fedez, con 43.600 dollari, si ferma al quarto.

Per quanto riguarda le aziende la Tbs Crew ha chiuso il 2019 con un utile di circa 450mila euro, minore rispetto al 2018, ma i cui ricavi sono stati in crescita (6,4 milioni). Dei 450mila euro Ferragni ne avrebbe incassati 248mila.

Nel 2020 invece, colpa della pandemia, la crescita di Tbs Crew ha avuto un arresto, anche se non ci sono state perdite importanti perché come aveva dichiarato la stessa imprenditrice erano state prese importanti misure di contenimento. E secondo quanto stima Truenumbers nel 2020 il fatturato sarebbe stato di 19 milioni di euro con un utile di 2,73 milioni.

Sisterhood, azienda di marketing e gestione dei diritti d'immagine, nel 2020 ha fatturato 12,9 milioni con un utile di 5,76 milioni. The Blonde Salad ha totalizzato 4,8 milioni con 0,45 milioni di euro di utile. Unico tasto dolente è Fenice (gestore del marchio Chiara Ferragni Collection) che ha segnato un bilancio in rosso di 3,48 milioni a fronte di un fatturato di 1,27 milioni poiché è stata pagata una penale di 4,1 milioni di euro a Pasquale Morgese, lo storico ex socio di Chiara.

Chiara Ferragni da fashion blogger a imprenditrice

Ferragni, classe 1987, ha studiato giurisprudenza alla Bocconi senza però aver concluso gli studi. La sua intuizione, nata insieme Riccardo Pozzoli, suo fidanzato dell'epoca, che scattava le foto, di aprire un blog di moda e chiamarlo The Blond Salad l'ha trasformata nella prima influencer italiana e soprattutto in un caso di studio all'università di Harvard. Una self-made-woman che ha saputo sfruttare la potenza di internet come mai nessuno prima nel nostro paese.

Parlando di casa di alta moda, mostrando i suoi look e descrivendoli si è conquistata una fetta di mercato così importante che dal 2010 non solo parla di moda, ma la fa. Prima la linea di scarpe, poi la collaborazione con Steve Madden nel 2013 per un'altra collezione di calzature, poi sono arrivati i vestiti, le collezioni per i più piccoli e la collaborazione con Pantene e poi quella con Douglas per i cosmetici con sopra l'iconico occhio.

Solo nel 2016 il suo patrimonio era di circa 8 milioni, nel 2020, come già scritto, è intorno ai 40 milioni di euro: il segno della crescita imponente che ha avuto il suo impero.