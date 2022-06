Sanremo, Chiara Ferragni dopo l'annuncio di Amadeus: "Mi tremano le mani", prima però si arrabbia con Fedez

Amadeus da mesi è al lavoro per l'organizzazione dell'edizione 2023 del Festival di Sanremo e la sera del 20 giugno, al TG1, ha svelato la prima grande news: Chiara Ferragni sarà co-conduttrice per la prima e l'ultima serata. Per qualcuno era un annuncio scontato, per altri inaspettato, per Chiara e la sua famiglia ovviamente non era una novità, ma l'emozione è stata grandissima.

Di fronte alla tv, con i telefoni in mano per registrare il momento in cui Amadeus pronuncia il suo nome. Dopo di ciò ecco che si alza in casa un vero e proprio boato e Fedez ha voluto però dirlo prima del conduttore e nelle sue storie Instagram infatti si sente: "Devo dirlo prima di Amadeus, lo conduce mia moglie, lo conduce mia moglie" e Chiara che attendeva questo momento da settimane ha potuto dirgli solo "No, no, no" palesemente infastidita.

Nelle storie successive Chiara e Federico si abbracciano, lui le fa le congratulazioni e lei ammette: "Mi tremano le mani ragazzi". E Fedez felice aggiunge: "Anche a me". Perché non importa quanti red carpet tu possa aver calpestato, la scalinata dell'Ariston rimarrà per sempre, per noi italiani, una sfida adrenalinica.

L'imprenditrice digitale ha poi condiviso un post su Instagram, un selfie con Amadeus, in cui lo ringrazia per averla scelta, stesso gesto ha fatto il conduttore che ha scritto come didascalia della foto: "Felicissimo di aprire e chiudere la 73º edizione del Festival di Sanremo con Chiara Ferragni".