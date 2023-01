Chiara Ferragni scoppia a piangere: spiazzata dalla sorpresa dei colleghi in ufficio

Una sorpresa che scalda il cuore in un periodo particolarmente intenso. È quella di cui è stata destinataria Chiara Ferragni nella serata di ieri, quando rientrando in ufficio ha trovato il suo staff al grand completo con in mano un bel mazzo di fiori. Ed è scoppiata a piangere per la commozione. "In questi giorni in cui ho sempre un pò la paura di non essere all’altezza di una nuova sfida questi gesti per me sono tutto", ha dichiarato l'influencer ed imprenditrice digitale, alle prese con la preparazione della sua performance al festival di Sanremo, "Vi voglio bene". Oltre mezzo milione di like al post, segno che la 35enne ha ben poco di cui preoccuparsi: il sostegno del pubblico è assicurato.

Oltre al mazzo di fiori, nel bouquet c'era anche un bigliettino: "Tifiamo per te", la dedica. La firma è del #CFTeam, ovvero un gruppo di lavoro di giovani professionisti che operano negli uffici di Ferragni, a Milano. Uffici che l'ex fashion blogger ha presentato al pubblico proprio qualche mese fa, a novembre.

Altrettanto supporto da parte di amici e parenti. "Spaccherai", le scrivono le sorelle Valentina e Francesca, anch'esse avviate alla carriera da influencer e, siamo certi, presenti in prima fila al teatro Ariston. "Sarai TU e per questo sarai pazzesca. Ti voglio bene", fa eco la migliore amica Veronica Ferraro.

Che cosa farà Chiara Ferragni a Sanremo?

Ma che cosa farà Chiara all'Ariston? Di certo sappiamo che affiancherà Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse canora, nella prima e nell'ultima serata. Ma la performance è ancora top secret. Quello che è probabile è che sarà incentrata sull'emancipazione femminile, vista la vicinanza che l'imprenditrice mostra da sempre rispetto a questi temi, in veste di attivista digitale. Non a caso, proprio alla lotta contro la violenza sulle donne sarà devoluto il suo intero compenso.