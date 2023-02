Sanremo, Chiara Ferragni premiata per il miglior debutto televisivo: le foto

Chiara Ferragni premiata con il Telegatto per il miglior debutto televisivo. A due giorni dal "battesimo" come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, l'imprenditrice digitale condivide su Instagram con i suoi oltre 28 milioni di follower la soddisfazione di aver ricevuto la statuetta a forma di gatto simbolo del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, concorso ideato e organizzato dalla rivista settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Nelle foto che accompagnano l'annuncio, Chiara Ferragni si mostra con un elegante tailleur nero a Sanremo, nella villa in cui alloggia in questi giorni, e poi con il Telegatto tra le mani insieme ad Aldo Vitali, direttore del giornale che nel 1971 ideò il premio. Con lei anche Francesca Fagnani, collega co-conduttrice di questa esperienza sanremese.

Fedez premiato lo scorso anno

Fino al 2008 il Telegatto era consegnato ai protagonisti dello spettacolo nel corso di una cerimonia trasmessa su Canale 5. Dopo una lunga sospensione, a partire dallo scorso anno è stato ufficializzato il ritorno della premiazione, ma senza la serata di gala con gli ospiti internazionali.

Oggi il premio viene assegnato in vari momenti dell'anno ed ha assunto una connotazione ecologista, essendo costruito in plastica riciclata e in tre colori: blu, fucsia e giallo (prima era realizzata in bronzo placcato oro zecchino). Soprannominato il nuovo Telegatto, il primo a riceverlo è stato Vasco Rossi. E anche Fedez, marito di Chiara Ferragni, ha ricevuto il premio lo scorso giugno, per il successo del brano 'La dolce vita'.