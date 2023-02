Sanremo 2023, i vestiti di Chiara Ferragni al Festival

C'è grande attesa per Chiara Ferragni sul palco del Festival di Sanremo. Per ciò che farà nell'ambito del suo ruolo di co-conduttrice accanto ad Amadeus e Gianni Morandi oggi, 7 febbraio, per quello che dirà nel già attesissimo monologo, ma anche per il look che si immagina come parte integrante della sua presenza.

Per la 35enne cremonese, imprenditrice digitale da quasi 35 milioni di follower tra Instagram e TikTok, il Festival più importante dello spettacolo italiano costituisce una sorta di battesimo televisivo che permetterà di conoscerla anche agli spettatori digiuni di like e commenti digitati. E magari anche di apprezzarla per una spontaneità già promessa all'indomani dell'annuncio che ha fatto da freno alle previsioni di chi già la pensava nei panni di una diva da palcoscenico. Infatti: "Sarò me stessa, non sono una showgirl o una conduttrice", ha precisato la protagonista della prima serata e della finale del Festival che, su quel palco, è e resterà Chiara Ferragni, la pioniera di tutte le influencer dall'immagine impeccabile su cui le aspettative sono altissime.

I vestiti di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

I vestiti di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 sono di Maria Grazia Chiuri per Dior e Daniel Roseberry per Schiaparelli. "Io ho un rapporto pazzesco con entrambi e non vedo l'ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme" le parole dell'imprenditrice sul legame affettivo con due griffe che hanno scritto, ognuna a suo modo, la storia della moda.

Sia Dior che Schiaparelli, infatti, hanno avuto un ruolo molto importante nella vita personale e nella carriera di Chiara Ferragni. Oltre che nel giorno del suo matrimonio con Fedez, nel 2018, Chiara Ferragni ha indossato un abito Christian Dior per ricevere l'Ambrogino d'oro nel 2020, ennesima conferma del rapporto stretto anche dal punto di vista personale con Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison dal 2016.

Il sodalizio con Daniel Rosebarry, stilista americano e direttore creativo della casa di alta moda francese Schiaparelli, ha coinciso, invece, con l'obiettivo di Ferragni di contribuire a rompere i tabù sul corpo femminile e la sua nudità, tante volte tacciata di essere scandalosa o inopportuna: un top o un maglione con copricapezzoli dorati come l'abito indossato per ritirare il premio Woman of the Year ai GQ Awards 2021 ne sono esempi. A questi si aggiungeranno quelli che vedremo sfilare dalla scalinata dell'Ariston, di cui ha dato un'anticipazione nella foto di rito con i compagni di questa avventura, e anche su Instagram, alla vigilia del debutto.

E proprio un abito indossato stasera dovrebbe essere parte integrante di quanto dirà nel suo monologo: le indiscrezioni parlano di un vestito-scultura o recante delle scritte, ma la certezza si avrà solo tra qualche ora.