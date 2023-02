Chiara Ferragni con l'abito super sexy alla vigilia di Sanremo: è boom di like

C'è grande attesa per l'inizio del Festival di Sanremo 2023. E per i circa 35 milioni di follower che seguono Chiara Ferragni sui social, anche per il debutto dell'imprenditrice digitale sul palco dell'Ariston come co-conduttrice insieme ad Amadeus e Gianni Morandi. Domani è il gran giorno: martedì 7 febbraio la 35enne aprirà la 73esima edizione della kermesse e la curiosità di vederla nel ruolo inedito di protagonista televisiva cresce di pari passo alla scoperta degli abiti che indosserà.

In attesa di vederla con le creazioni degli stilisti scelti per l'importante occasione, Chiara Ferragni ha voluto dare un'anticipazione del suo look mostrandosi con un abito particolarmente sexy che in un'ora ha raggiunto 100mila like: scollatura vertiginosa sul seno appena coperto, guanti neri e uno spacco profondissimo sono i dettagli che caratterizzano il lungo abito nero, commentatissimo da coloro ne apprezzano l'audacia, ma anche da quanti si dicono meno propensi a tanta esibizione. E diversi sono anche gli utenti che ricordano il modello molto simile a quello rosa e azzurro di Belen Rodriguez che, proprio al Festival di Sanremo 2012, scendendo le scale dell'Ariston catturò gli sguardi dei telespettatori per lo spacco eccezionale aperto sulla ormai celebre farfallina tatuata sull'inguine. "Belen muta!", ironizza qualcuno evocando quel momento di 13 anni fa.

"-1" si limita a scrivere Chiara Ferragni a corredo del post, ricordando un countdown che, adesso più che mai, amplifica l'interesse per lo spettacolo che il Festival porterà, alle orecchie come agli occhi.